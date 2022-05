Slovensko si zavarilo na poriadny problém, za odignorovanie európskych smerníc si koledujeme o poriadnu pokutu

Bezpečnejší online priestor

Slovensko zmeny neimplementovalo

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) sa obracia na Súdny dvor Európskej únie (EÚ) za to, že Slovensko, Česko, Írsko, Rumunsko a Španielsko netransponovali revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. EK v tlačovej správe informovala, že žiada o uloženie finančných sankcií.Revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách stanovuje normy týkajúce sa mediálneho obsahu pre celú EÚ pre všetky audiovizuálne médiá vrátane tradičného televízneho vysielania, služieb na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí.Cieľom týchto nových pravidiel EÚ je vytvoriť bezpečnejšie, spravodlivejšie a rozmanitejšie audiovizuálne prostredie - posilňujú ochranu divákov s osobitným zreteľom na bezpečnosť najzraniteľnejších osôb, rozširujú pravidlá týkajúce sa nezákonného a škodlivého obsahu na platformy na zdieľanie videí a podporujú kultúrnu rozmanitosť v audiovizuálnych médiách.Smernicou sa okrem toho zaviedli dodatočné požiadavky nezávislosti pre národné regulačné orgány pre médiá.Členské štáty mali smernicu transponovať a Komisii oznámiť vnútroštátne transpozičné opatrenia do 19. septembra 2020. V novembri toho roku EK zaslala formálne výzvy 23 členským štátom, po ktorých nasledovalo deväť odôvodnených stanovísk v septembri a dve v novembri 2021.Spomenutá pätica štátov dosiaľ v plnej miere netransponovala a neoznámila opatrenia na vykonávanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Komisia preto vo štvrtok rozhodla, že ich prípady postúpi Súdnemu dvoru Európskej únie.