Vláda dá rodinám s dôchodcami podľa Fica z koláča dieru a z opice riť, je to banda neschopných ľudí (video)

Obrovský sociálny výbuch

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Banda neschopných ľudí

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) predložila do parlamentu návrh uznesenia, podľa ktorého Národná rada SR vyslovuje znepokojenie, že vláda v roku 2022 v súvislosti so zdražovaním nekoná.Žiada vládu, aby konala vo vzťahu k dôchodcom a každá domácnosť dostala aspoň 1 500 eur. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico . Podľa neho vláda dá rodinám a dôchodcom v roku 2022 „z koláča dieru a z opice riť“.„Jediné, čoho sa táto vláda bojí, sú ľudia na uliciach. Príde jeden obrovský sociálny výbuch a nie sme ďaleko od tohto okamihu,“ povedal Fico.Spýtal sa, ako môže „blázon z Trnavy“ hovoriť, že to nie je až také zlé s cenami nafty a benzínu. Podľa neho nemožno pri cenách palív porovnávať sa s Nemeckom, kde sú vyššie príjmy.V Smere-SD sú šokovaní z toho, že sa nič nerobí s týmto problémom. Fico kritizoval postup vládnej koalície, kde „vymysleli“ zdanenie ruskej ropy, ktorú nechcú.Šéf Smeru-SD tvrdí, že Slovensko má vzhľadom na príjmy jedny z najvyšších cien palív na svete. Vládu označil „za bandu neschopných ľudí“, ktorí sa nevedia na ničom dohodnúť.