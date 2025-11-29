|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 29.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vratko
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. novembra 2025
Slovensko smeruje svoju diplomaciu do Stredomoria, Marek Eštok potvrdil podporu novému paktu aj záujem o projekty
Slovensko posilňuje angažovanosť v Stredomorí, rezort diplomacie podporí zapojenie slovenských podnikov do rozvojových projektov v regióne. Informovalo o tom
Zdieľať
Slovensko posilňuje angažovanosť v Stredomorí, rezort diplomacie podporí zapojenie slovenských podnikov do rozvojových projektov v regióne. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Ako priblížilo, štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok zastupoval Slovensko na desiatom regionálnom fóre Únie pre Stredomorie (UfM) a ministerskom zasadnutí v Barcelone. Za Slovensko potvrdil podporu Novému paktu pre Stredomorie.
„Partneri dosiahli na rokovaní politickú zhodu na iniciatíve, ktorá predstavuje nový impulz v spolupráci Európskej únie (EÚ) a krajín Stredomoria pri riešení spoločných výziev – od hospodárskeho rozvoja, cez energetiku, po stabilitu a bezpečnosť,“ doplnilo ministerstvo.
Stabilita Stredomoria je kľúčová pre Európu
Eštok podotkol, že bezpečnosť a blahobyt Európy sú neoddeliteľne prepojené s bezpečnosťou a stabilitou južného Stredomoria. „V čase narastajúcich výziev musíme opätovne potvrdiť náš záväzok k mieru, partnerstvu a zodpovednosti za ochranu nášho spoločného regiónu ako rovnocenní partneri. Nový pakt pre Stredomorie poskytuje presne ten správny rámec na usmernenie tohto vzájomného úsilia,“ uviedol štátny tajomník.
Slovensko má tak záujem aktívnejšie sa zapájať do euro-stredomorskej spolupráce a o systematické prehlbovanie politických, hospodárskych a spoločenských vzťahov s krajinami severnej Afriky a Levanty. Eštok súčasne zdôraznil potrebu aktívnejšieho prístupu EÚ k výzvam v južnom susedstve. Poukázal napríklad na dôležitosť investičných nástrojov EÚ. Upozornil, že úspešná realizácia Paktu si bude žiadať mobilizáciu verejných i súkromných financií vrátane zapojenia európskych exportných agentúr.
Podpora slovenských podnikov v regióne
Slovenská diplomacie podporí zapojenie slovenských podnikov do rozvojových projektov v regióne. Štátny tajomník podotkol, že Slovensko je exportne orientovaná krajina a poháňajú ju najmä malé a stredné podniky. Južné Stredomorie podľa neho ponúka významný hospodársky a obchodný potenciál. Angažovať by sa tak Slovensko mohlo, napríklad, v oblasti vodného hospodárstva, energetickej efektívnosti či inovácií.
Nový pakt pre Stredomorie je iniciatívou EÚ, ktorá sa zameriava na obnovu a posilnenie vzťahov medzi EÚ a krajinami južného susedstva. Prípravu paktu viedla komisárka EÚ pre Stredomorie Dúbravka Šuicová. Dokument predstavili v decembri v roku 2020 a jeho schváleniu 12. novembra 2025 predchádzal rozsiahly konzultačný proces s členskými štátmi EÚ, partnerskými krajinami a regionálnymi aktérmi.
Únia pre Stredomorie je medzivládna regionálna organizácia so sídlom v Barcelone, ktorá združuje 43 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ a partnerských krajín južného a východného Stredomoria. Jej cieľom je podporovať politický dialóg, regionálnu spoluprácu a realizáciu konkrétnych projektov zlepšujúcich životné podmienky obyvateľov regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko smeruje svoju diplomaciu do Stredomoria, Marek Eštok potvrdil podporu novému paktu aj záujem o projekty © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Jasná otvorila zimnú sezónu vo veľkom štýle, návštevníkov lákajú desiatky kilometrov zjazdoviek aj Fresh Track
Ukrajinskí vyjednávači odcestovali do USA na rokovania o mierovom pláne