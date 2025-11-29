Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

29. novembra 2025

Ukrajinskí vyjednávači odcestovali do USA na rokovania o mierovom pláne


Tagy: Mierové rokovania Vojna na Ukrajine

Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr ...



russia_ukraine_war_germany_73597 676x451 29.11.2025 (SITA.sk) - Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.


Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov spolu s tímom je už na ceste do Spojených štátov,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na mikroblogovacej sieti X.

Pôvodný plán Washingtonu, ktorý USA vypracovali bez vyjadrenia sa európskych spojencov Ukrajiny, by znamenal, že sa Kyjev stiahne z celej Doneckej oblasti a Spojené štáty by de facto uznali Doneckú a Luhanskú oblasť a Krym za ruské územia. Washington pôvodný plán po kritike Kyjeva a Európy zredukoval, ale jeho súčasný obsah zostáva nejasný.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskí vyjednávači odcestovali do USA na rokovania o mierovom pláne © SITA Všetky práva vyhradené.

