Sobota 29.11.2025
Denník - Správy
29. novembra 2025
Ukrajinskí vyjednávači odcestovali do USA na rokovania o mierovom pláne
Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr ...
29.11.2025 (SITA.sk) - Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov spolu s tímom je už na ceste do Spojených štátov,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na mikroblogovacej sieti X.
Pôvodný plán Washingtonu, ktorý USA vypracovali bez vyjadrenia sa európskych spojencov Ukrajiny, by znamenal, že sa Kyjev stiahne z celej Doneckej oblasti a Spojené štáty by de facto uznali Doneckú a Luhanskú oblasť a Krym za ruské územia. Washington pôvodný plán po kritike Kyjeva a Európy zredukoval, ale jeho súčasný obsah zostáva nejasný.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinskí vyjednávači odcestovali do USA na rokovania o mierovom pláne © SITA Všetky práva vyhradené.
