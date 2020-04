Slovensko sťahuje vojakov z Afganistanu, dôvodom sú opatrenia proti šíreniu koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2020 - Väčšina slovenských profesionálnych vojakov z Afganistanu príde na Slovensko. Niektorí ich kolegovia v Pobaltí si tam však predĺžia pobyt o šesť mesiacov. Pre agentúru SITA to uviedol v rozhovore minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).Rezort obrany takýmto spôsobom reaguje na celosvetovú pandémiu nového koronavírusu. Slovensko má zatiaľ potvrdených viac ako 750 prípadov ochorenia Covid-19. Vírus sa objavil aj u príslušníkov Ozbrojených síl SR.„Sú rôzne dopady vírusu na pôsobenie v zahraničných operáciách. Môžem povedať, že nás veliteľ operácie Aliancie v Afganistane požiadal, rovnako ako ostatné krajiny, ktorých vojaci tam pôsobia o to, aby sme čo najviac znížili taký personál, ktorý priamo nesúvisí s vykonávanou činnosťou. My teda zo 49 vojakov sťahujeme 29 domov v priebehu tohto mesiaca,“ uviedol Naď. Dodal, že nejde o odkaz Slovenska spojencom, ale o reakciu na situáciu s pandémiou.Profesionálni vojaci pôsobia na viacerých miestach, napríklad na Cypre či v Lotyšsku, kde sú v rámci predsunutej prítomnosti síl NATO. V Pobaltí sa striedajú v pravidelných polročných rotáciách. V tomto prípade si vyslaní vojaci predĺžia pobyt v Lotyšsku o jeden úsek, teda o šesť mesiacov.„V Lotyšsku, kde pôsobí približne 150 našich vojakov, sme im už oznámili, že ich pôsobenie bude predĺžené o jednu rotáciu, teda šesť mesiacov. Môžem povedať, že som hrdý, pretože iba desať z nich požiadalo o odchod domov na základe reálnych a oprávnených dôvodov,“ uzavrel Naď.