Rakúsko otvorilo malé obchody, sociálne odstupy a rúška sú však stále povinné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2020 - Rakúsko od utorka opätovne otvára tisícky obchodov v rámci uvoľňovania opatrení, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu nového koronavírusu.Záhradné centrá, hobby centrá a malé obchody otvoria svoje brány v rámci plánu rakúskej vlády na opätovné naštartovanie ekonomiky.Prísne pravidlá dodržiavania sociálnych odstupov napriek tomu ostávajú v platnosti a úrady naďalej vyzývajú ľudí, aby ostali pokiaľ možno doma. V Rakúsku je navyše stále povinné nosiť ochranné rúška v supermarketoch aj v lekárňach.Aj iné európske krajiny postupne pristupujú k pomalému uvoľňovaniu reštrikcií. Španielsko dovolilo niektorým firmám pokračovať v činnosti, Dánsko otvorilo školy pre menšie deti. Taliansko, najťažšie zasiahnutá krajina Európy s vyše 20-tisíc obeťami, povolí niektorým spoločnostiam obnoviť podnikanie.Francúzsky prezident Emmanuel Macron, naopak, predĺžil prísne opatrenia v krajine o ďalšie štyri týždne, až do 11. mája. V televíznom prejave to zdôvodnil tým, že súčasné reštrikcie šírenie vírusu spomalili, ale nezastavili ho.Svetová zdravotnícka organizácie (WHO) privítala spomalenie šírenia nákazy v Európe, zároveň však varovala pred unáhleným uvoľňovaním opatrení.