Slovensko stále nemá vhodného kandidáta na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ, nikto sa nehlási

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR opäť neeviduje žiadneho kandidáta na sudcu anisudcu Všeobecného súdu Európskej únie Predseda súdnej rady Ján Mazák vyhlásil voľbu kandidáta nasudcu Všeobecného súdu EÚ od decembra 2020 už štyrikrát, no ani raz sa neprihlásil žiaden uchádzač.Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller Slovenská republika je povinná nominovať dvoch kandidátov na Všeobecný súd Európskej únie. Súdna rada momentálne nemá kandidáta na ani jeden z týchto postov.„Títo kandidáti sa musia podrobiť vypočutiu pred poradným panelom, ktorý, zjednodušene napísané, posudzuje ich mravnú pripravenosť, či 12 až 15 rokov pôsobili vo vysokej právnickej pozícii, ideálne v justičnom prostredí, a profesionálnu spôsobilosť súdiť, vrátane ovládania francúzskeho jazyka, ktorý je pracovným jazykom Všeobecného súdu EÚ. Všetko je alebo sa koná totiž výlučne vo francúzštine. Spisy, porady, pojednávania, rozsudky,“ vysvetlil pre agentúru SITA Mazák.Ako dodal, tieto požiadavky, doplnené zákonom, podľa ktorého kandidát musí byť preukázateľne významná osobnosť v oblasti práva, signalizujú, že sudcom luxemburského súdu sa môže stať len komplexná osobnosť.„A také hľadáme. Zatiaľ bezvýsledne, hoci, popravde, navrhli sme dvoch kandidátov, ktorí sa blížili takému záveru, žiaľ, každému z nich chýbal jeden komponent osobnej výbavy, čo však poradný panel neodpúšťa. Viac k tomu sa nedá povedať. Mrzí ma táto situácia, ale neviem urobiť nič iné, než vyhlásiť ďalšie voľby dvoch kandidátov na Všeobecný súd EÚ,“ uzavrel Mazák s tým, že o situácii rokuje aj s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (nom. SaS).Slovensko nedokáže obsadiť postsudcu Všeobecného súdu v Luxemburgu od roku 2016. Naposledy poradný výbor Rady EÚ neodporučil Martinu Jánošikovú , ktorej chýbal dostatok rokov praxe vo vysokých sudcovských alebo právnických pozíciách.Na súd poslalo Slovensko okrem nej aj ďalších štyroch kandidátov, zakaždým však neúspešne. Najprv neuspela Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka.Po nej neuspel ani expolitik Radoslav Procházka , ktorému poradný súdny výbor vyčítal nedostatočný morálny kredit. Ivan Rumana nepochodil pre slabú vedomosť o prejednávanej agende. Slovensko vyslalo aj Michala Kučeru , no ani jeho poradný výbor neodporučil.Slovensko je tak v počte neúspešných pokusov rekordérom. Teraz hrozí, že Slovensko nedokáže obsadiť ani post sudcu Všeobecného súdu, ktorý by mal nahradiť súčasného sudcu Juraja Schwarcza