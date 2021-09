Zametanie pod koberec či neschopnosť nastoliť spravodlivosť. Fico, Pellegrini a Bihariová reagujú na závery bezpečnostnej rady

Ďalší dôkaz neschopnosti vlády

Iba omieľajú slová o mafii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bezpečnostná rada SR chce brať právomoci Generálnej prokuratúre a posilňovať právomoci Úradu špeciálnej prokuratúry . Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer – sociálna demokracia Bývalý trojnásobný premiér je presvedčený, že vo veci údajného manipulovania výpovedí svedkov v známych kauzách sú pôvodcami manipulácie súčasný minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic Tí podľa neho môžu očakávať, že im čoskoro polícia „zaklope na dvere“.Podľa Fica sa tak vláda snaží „zamiesť pod koberec“ odhalenie skutočných pôvodcov manipulovania svedkov v známych kauzách a obmedzuje právomoci tých, ktorí chcú skutočne vyšetriť údajné manipulovanie svedeckých výpovedí.Predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová v tlačovej správe uviedla, že zriadenie pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát považuje za ďalší dôkaz neschopnosti vlády nastoliť spravodlivosť.„Sme svedkami bezprecedentnej a otvorenej vojny v polícii, kde už nikto nevie, kto bojuje proti komu a ktorá zložka koná v prospech spravodlivosti a ktorá len zneužíva svoje právomoci na boj proti inej. Táto vláda si za rok a pol nominovala generálneho aj špeciálneho prokurátora, dvoch policajných prezidentov či riaditeľa SIS, no napriek tomu v boji proti korupcii zlyháva,“ vyhlásila Bihariová.Riešením by podľa nej mala byť okamžitá výmena ministra vnútra Romana Mikulca. Ten podľa Bihariovej doteraz neprišiel so žiadnymi inštitucionálnymi reformami a nesie za chaos v jeho rezorte priamu zodpovednosť.Predseda strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini vo videu na sociálnej sieti uviedol, že vláda nevie, ako riešiť aktuálnu situáciu v bezpečnostných zložkách.„Nevedia vysvetliť, prečo skupinka elitných vyšetrovateľov skončila vo väzbe. Nedokážu vyvrátiť, že mnohé ich vyšetrovania boli manipulované a sfalšované. Len dookola omieľajú slová o mafii a o tom, ako sa jej musia zbaviť, a v skutočnosti, naopak, je pravdou to, že skupinka vyšetrovateľov s tou reálnou mafiou dokonca spolupracovala,“ povedal.