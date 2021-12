Slovensko stojí podľa Hegera za Ukrajinou, podporuje územnú celistvosť a zvrchovanosť krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko podporuje územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽaNO) počas rokovania s prezidentom Spojených štátov amerických Joeom Bidenom. Informoval o tom Úrady vlády v tlačovej správe.„Odkaz zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň, musí byť rovnako tvrdý, ako sú Spojené štáty v bezprecedentných ekonomických či bezpečnostných sankciách, ktoré by nasledovali v prípade, ak by sa Rusko rozhodlo zaútočiť na Ukrajinu," povedal predseda vlády SR počas diskusie s americkým prezidentom, ktorého tiež informoval o intenzívnej spolupráci Slovenska s Ukrajinou.Americký prezident Joe Biden hovoril 9. decembra s krajinami tzv. Bukureštskej deviatky o rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. V otázke aktuálnej situácie na hraniciach medzi Litvou a Bieloruskom zdôraznil, že jeden národ nemá kompetenciu zasahovať do vnútorných záležitostí iného národa. „Bezpečnosť Európy je aj bezpečnosťou USA,“ vyhlásil Biden.Bukureštská deviatka združuje štáty V4, pobaltské štáty, Rumunsko a Bulharsko. Po prvýkrát sa zoskupenie stretlo na úrovni hláv štátov v Bukurešti v roku 2015.