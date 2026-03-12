Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.3.2026
 24hod.sk    Z domova

12. marca 2026

Slovensko ukončilo sériu repatriačných letov z Blízkeho východu, 17 špeciálov priviezlo domov stovky ľudí – FOTO


Slovenská republika nateraz uzavrela sériu úspešných repatriácií z Blízkeho východu zahŕňajúcu 17 evakuačných letov. Posledné dva vládne špeciály z Dubaja pristáli v ...



387853258_723099279861107_1910539426937018579_n 676x451 12.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika nateraz uzavrela sériu úspešných repatriácií z Blízkeho východu zahŕňajúcu 17 evakuačných letov. Posledné dva vládne špeciály z Dubaja pristáli v Bratislave v utorok 10. marca a v stredu 11. marca, pričom spolu priviezli 177 osôb, z toho 134 občanov Slovenskej republiky.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v spolupráci s rezortmi obrany a vnútra počas desiatich dní zabezpečilo repatriáciu z Jordánska, Ománu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Na Slovensko sa 17 letmi vrátilo celkovo 811 ľudí, z toho 617 slovenských občanov. Na palube vládnych a vojenských špeciálov sa do bezpečia dostalo aj 194 občanov ďalších 36 krajín.

Repatriácie boli logisticky náročné


„Repatriácie z oblastí s mimoriadne náročnými vojnovými podmienkami boli veľkou logistickou aj organizačnou výzvou, ktorú sa podarilo zvládnuť najmä vďaka úzkej spolupráci rezortov a profesionálnemu nasadeniu desiatok ľudí,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Zároveň poďakoval diplomatom, pracovníkom krízového manažmentu, zamestnancom zastupiteľských úradov v zahraničí, členom vládnych letiek, ozbrojených síl a ďalším pracovníkom, ktorí sa na repatriáciách podieľali.

Prvý z dvoch repatriačných letov z Dubaja v utorok priviezol do Bratislavy 85 osôb, z toho 64 slovenských občanov. Posledný, v poradí 17. let, dopravil na Slovensko ďalších 92 ľudí, z toho 73 občanov SR. Slovensko zároveň v rámci týchto dvoch letov pomohlo aj občanom z ďalších 17 krajín.

Proces repatriácií bol spustený po tom, čo časť slovenských občanov uviazla v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu v dôsledku uzatvorenia vzdušného priestoru. Niekoľko stoviek Slovákov sa rozhodlo v regióne zostať a naďalej sú evidovaní v registračnom systéme rezortu diplomacie, prípadne už využívajú postupne obnovované komerčné lety cestovných kancelárií a leteckých spoločností.

Letecké spojenia sa postupne obnovujú


Podľa aktuálnych informácií sa letecké spojenia postupne obnovujú zo Spojených arabských emirátov, Ománu, Saudskej Arábie aj Jordánska, ako aj z niektorých dovolenkových destinácií v juhovýchodnej Ázii. Čiastočne uzatvorený vzdušný priestor má Katar, úplne uzatvorený zostáva Kuvajt a Bahrajn, kam momentálne nie je možné organizovať ani repatriačné lety.

Ministerstvo zahraničných vecí pristupuje k ďalším žiadostiam o repatriáciu individuálne. Občania SR môžu v prípade potreby kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, prípadne prostredníctvom e-mailu mokc-mzv@mzv.sk.

Núdzová linka je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne. Rezort diplomacie zároveň upozorňuje na aktuálne cestovné odporúčania pre krajiny Blízkeho východu. Cestovné odporúčanie 3. stupňa – odporúčanie necestovať – platí pre Bahrajn, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Cestovné odporúčanie 4. stupňa – odporúčanie opustiť krajinu – platí pre Irán a Izrael.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko ukončilo sériu repatriačných letov z Blízkeho východu, 17 špeciálov priviezlo domov stovky ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

