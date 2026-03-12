|
Štvrtok 12.3.2026
|
|
Rybári, poľovníci, včelári zbystrite pozornosť! Nitra pripravuje veľké výstavy
Návštevníkov čakajú novinky zo sveta rybárstva, poľovníctva, včelárstva aj bohatý sprievodný program. Výstavisko Agrokomplex v Nitre sa v polovici marca opäť premení na ...
Zdieľať
12.3.2026 (SITA.sk) - Návštevníkov čakajú novinky zo sveta rybárstva, poľovníctva, včelárstva aj bohatý sprievodný program.
Výstavisko Agrokomplex v Nitre sa v polovici marca opäť premení na miesto stretnutia ľudí, ktorých spája vášeň pre prírodu, tradície a moderné technológie. V dňoch 13. až 15. marca 2026 sa tu uskutočnia dve veľké podujatia - výstava Poľovník a Včelár a rybársky veľtrh For Fishing Nitra 2026.
Návštevníkov čakajú desiatky vystavovateľov, množstvo noviniek zo sveta rybárstva, poľovníctva aj včelárstva, odborné prednášky, diskusie a stretnutia so známymi osobnosťami. Vďaka súbežnému konaniu výstav si budú môcť návštevníci počas jedného víkendu pozrieť široké spektrum produktov, technológií a trendov, ktoré formujú moderné hospodárenie v krajine aj populárne outdoorové hobby.
Jedným z hlavných lákadiel podujatia bude veľtrh For Fishing Nitra 2026,vďaka ktorému sa mesto pod Zoborom na tri dni stane miestom, kde sa stretne celá rybárska komunita - od rekreačných rybárov až po profesionálov a výrobcov špičkového vybavenia. "Vraciame na Slovensko formát veľkého rybárskeho veľtrhu, ktorý si tunajšia komunita zaslúži. Pôjde o najväčšiu rybársku akciu za posledných päť rokov. Chceme, aby si návštevníci odniesli nielen výhodné nákupy a inšpiráciu, ale aj osobné zážitky zo stretnutí s ľuďmi, ktorí rybárčením skutočne žijú," hovorí manažér veľtrhu Michal Sedláček.
Veľtrh obsadí pavilóny M1 a M2 a prinesie komplexný prehľad noviniek pre rybársku sezónu 2026. Návštevníci si budú môcť pozrieť a často aj priamo vyskúšať moderné prúty, navijaky, sonarové technológie, echoloty, člny, nástrahy či špeciálne doplnky určené pre rôzne štýly lovu rýb.
Prezentované budú produkty určené pre kaprárinu, prívlač, feeder či lov dravcov. Výstava tak ponúkne prehľad trendov, ktoré budú formovať rybársku sezónu v najbližších rokoch.
Na veľtrhu sa predstavia popredné značky zo strednej Európy. Medzi najvýznamnejších vystavovateľov budú patriť napríklad Nikl, Mikbaits a Vágner, ktoré predstavia svoje novinky na sezónu 2026.
Značka Nikl prinesie nový rad boilies Calanus & Krill, ktorý je určený pre náročných kaprárov. Rybári sa môžu tešiť aj na produkty známej rybárskej bižutérie Carp'R'Us či doplnky od svetovej značky Trakker.
Slovenským rybárom predstaví novinky aj spoločnosť Mikbaits. Jej hlavná osobnosť Michal Kučera privezie napríklad sériu boilies Fanatica s príchuťou Krab Ančovička Mango, ktoré je dostupné aj vo veľkosti 40 mm určené pre lov trofejných kaprov.
Technologické inovácie prinesie aj firma Flacarp, ktorá patrí medzi výrobcov špičkových hlásičov záberu. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj nové modely v rôznych farebných prevedeniach, vrátane netradičnej ružovej verzie, ktorá osloví najmä rybárky.
For Fishing Nitra však nebude len o produktoch a technológiách. Organizátori chcú zdôrazniť najmä komunitný rozmer podujatia. Návštevníci sa môžu osobne stretnúť so známymi osobnosťami rybárskej scény, medzi ktorými budú napríklad:
Všetci budú počas výstavy diskutovať s návštevníkmi, podpisovať autogramy a zdieľať skúsenosti zo svojich rybárskych expedícií.
Súčasťou programu budú aj odborné prednášky. Návštevníci si vypočujú napríklad rozprávanie o love veľkých šťúk vo Fínsku, skúsenosti z rybárskych expedícií vo Francúzsku alebo praktické rady o najčastejších chybách pri prívlači.
Súbežne s rybárskym veľtrhom sa v pavilóne F uskutoční výstava Poľovník a Včelár, ktorá spája odborníkov, výrobcov aj širokú verejnosť zaujímajúcu sa o prírodu a hospodárenie v krajine.
Podujatie predstaví široké spektrum produktov a technológií zo sveta poľovníctva a včelárstva. Návštevníci tu nájdu výrobcov a predajcov poľovníckych zbraní, optiky, termovízií, fotopascí či špecializovaného oblečenia. Zastúpené budú aj značky ponúkajúce moderné vybavenie pre starostlivosť o poľovné revíry.
Významnú časť expozície budú tvoriť aj včelárske produkty a technológie. Návštevníci sa zoznámia s novými typmi úľov, rámikov, zariadení na spracovanie medu či ďalšími pomôckami, ktoré uľahčujú prácu moderných včelárov.
Na výstave sa predstavia aj viaceré technologické novinky - napríklad moderné optické zariadenia alebo termovízie určené pre pozorovanie zveri.
Dôležitou súčasťou výstavy Poľovník a Včelár bude aj sprievodný program, ktorý ponúkne odborné prednášky, diskusie aj praktické ukážky. Program je pripravený tak, aby zaujal profesionálov, členov odborných organizácií aj návštevníkov, ktorí sa o prírodu zaujímajú skôr z hobby alebo rekreačného hľadiska.
Počas troch dní sa návštevníci môžu tešiť napríklad na:
Program zároveň otvorí aj aktuálne témy ochrany prírody, udržateľného hospodárenia v krajine a významu opeľovačov pre poľnohospodárstvo.
Organizátori pripravili podujatie tak, aby si návštevníci mohli vychutnať oba svety naraz. Jedno vstupné totiž umožní vstup na obe výstavy - Poľovník a Včelár aj For Fishing Nitra. Podujatia spolu ponúknu desiatky vystavovateľov, stovky značiek a výstavnú plochu presahujúcu desaťtisíc metrov štvorcových.
Počas výstavy bude zároveň sprístupnený aj pavilón C so Slovenským poľnohospodárskym múzeom, ktorý môže byť zaujímavým doplnkom programu najmä pre rodiny s deťmi.
Marcové výstavy v Nitre ponúknu jedinečnú kombináciu tradície, moderných technológií a osobných stretnutí s odborníkmi. Či už ide o rybárov, poľovníkov, včelárov alebo ľudí, ktorí majú radi prírodu, každý si tu môže nájsť niečo, čo ho zaujme.
Tri dni na výstavisku Agrokomplex tak budú patriť komunite, ktorú spája spoločná vášeň - príroda, dobrodružstvo a objavovanie nových možností, ako sa jej priblížiť.
Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť online: https://www.ticketportal.sk/event/Polovnik-a-Vcelar-FOR-FISHING-NITRA-1462015
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rybári, poľovníci, včelári zbystrite pozornosť! Nitra pripravuje veľké výstavy © SITA Všetky práva vyhradené.
