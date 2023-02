Slovensko už venovalo Ukrajine 168 miliónov eur. Pomoc sa nám vracia v podobe modernejšej techniky či financií EÚ, tvrdí Naď

Poskytnutie bojových vozidiel

Investícia do budúcnosti

Výcvik Ukrajincov na SR

Nový materiál

22.2.2023 (SITA.sk) - Slovenská republika venovala doposiaľ Ukrajine pomoc v celkovej hodnote približne 168 miliónov eur. Súčasťou pomoci bol systém protivzdušnej obrany S-300, odmínovacie systémy Božena, päť dopravných vrtuľníkov a tiež munícia a palivo.„SR poskytla ukrajinským ozbrojeným silám aj 30 kusov vyradených bojových vozidiel pechoty BVP-1, za ktoré postupne prichádzajú z Nemecka tanky Leopard 2A4, ktorých má byť 15," uviedlo Ministerstvo obrany SR v tlačovej správe a doplnilo, že Nemecko potvrdilo, že Slovensku bezodplatne poskytne dva komplety moderného systému protivzdušnej obrany MANTIS. Tie podľa rezortu obrany posilnia ochranu východnej hranice s Ukrajinou.Ako povedal poverený minister obrany Jaroslav Naď , keby sa odriekla pomoc Ukrajine, zvýši sa pravdepodobnosť väčšieho konfliktu. Preto je povinnosťou Slovenska napadnutej Ukrajine pomáhať.„Ak si niekto myslí, že ruské ambície siahajú po ukrajinské hranice, je na omyle. Poskytnutie pomoci Ukrajine je tak investíciou i do našej bezpečnosti," vyhlásil Naď. MO SR pripomenulo, že Slovensko stálo na strane Ukrajiny už v roku 2014 po nelegálnej anexii Krymu.„Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 Slovensko podporuje Ukrajinu politicky, ekonomicky, vojensky a humanitárne," uviedol rezort obrany. Slovensko tiež poskytuje logistický uzol pre koordináciu materiálnej a vojenskej pomoci ostatných spojencov Ukrajine a podieľa sa aj na zabezpečení prepravy.„Ide o tony potrebného vojenského materiálu, ktorý cez územie SR pokračuje na Ukrajinu. Spolu so slovenským obranným priemyslom využívame ďalšie možnosti podpory Ukrajiny. Ide o samohybné húfnice Zuzana, či odmínovacie systémy Božena a opravu poškodenej techniky. Sme aktívnym členom Kodanskej konferencie pre Ukrajinu, v rámci ktorej sa usilujeme zvýšiť výrobné kapacity obranného priemyslu," doplnil rezort s tým, že za týmto účelom partneri vytvárajú medzinárodný fond pre Ukrajinu, ktorý podporuje rozšírenie kapacít obranného priemyslu spojencov.„V uplynulom roku Ozbrojené sily (OS) SR poskytli výcvik približne 400 Ukrajincom na území SR. V tomto výcviku slovenské ozbrojené sily pokračujú aj naďalej. Tento výcvik je už organizovaný v rámci novovytvorenej vojenskej asistenčnej misie EÚ (European Union Assistance Mission Ukraine, EUMAM UA) na území členských štátov EÚ," vysvetlilo MO SR. Slovensko za pomoc Ukrajine získalo refundácie. Prostredníctvom Európskeho mierového nástroja Slovensku preplatili časť finančných prostriedkov z celkovej hodnoty pomoci.„Z mimorozpočtového nástroja Európskej únie sme už dostali 82 miliónov eur, ktoré budú využité na ďalšie investície do našej obrany. Okrem toho sa Slovensku podarilo získať aj 205,8 milióna dolárov od USA na obmenu zastaranej sovietskej techniky," spresnilo MO SR a súčasne zdôraznilo, že dodaním vojenskej techniky a materiálu nebola oslabená obranyschopnosť Slovenska.„Naopak, od spojencov dostávame modernejšiu techniku a za financie z európskeho nástroja a od USA kupujeme potrebný nový materiál. Ukrajine sme postúpili techniku bývalej sovietskej výroby, ktorej ďalšie používanie našimi ozbrojenými silami už nemalo perspektívu a v budúcnosti by bola i tak nahradená," vysvetlil rezort obrany s tým, že spojenci posilňujú našu bezpečnosť vďaka pôsobeniu aliančnej skupiny, ktorá stojí pri OS SR a je pripravená našu krajinu chrániť.„Kľúčovými partnermi v rámci rozvoja bilaterálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany v roku 2022 boli USA, Nemecko a Česká republika," uzavrelo MO SR.