Utorok 10.3.2026
Úvodná strana
Denník - Správy
10. marca 2026
Slovensko uzatvára repatriácie z Blízkeho východu, stovky ďalších občanov využívajú obnovené komerčné lety – VIDEO, FOTO
Slovenská republika (SR) tento týždeň uzatvára proces repatriácií občanov SR, ktorí vplyvom uzatvoreného vzdušného priestoru uviazli vo vojnou zasiahnutom regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu.
Stovky občanov sa rozhodli ostať
„Stovky ďalších občanov SR sa rozhodli v regióne zotrvať a ostávajú v evidencii registračného systému MZV, prípadne v týchto dňoch využívajú zároveň obnovené komerčné lety svojich cestovných kancelárií či leteckých spoločností, ktoré postupne začali premávať v už takmer všetkých krajinách," konštatuje ministerstvo.
Slovenská diplomacia ako hlavný koordinátor repatriačného procesu zrealizovala spolu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR doposiaľ 16 evakuačných letov, ktorými prepravila 634 občanov SR a ďalších 31 krajín. „V utorok 10. marca a stredu 11. marca pricestujú do Bratislavy nateraz záverečné dva lety, ktoré privezú posledných záujemcov o repatriáciu z Dubaja," priblížil komunikačný odbor MZV.
„Bezpečnostná situácia sa menila a naďalej mení každý deň, hneď od začiatku sme intenzívne komunikovali s našimi domácimi aj zahraničnými partnermi, letiskami a urobili sme maximum, aby sme využili každý okamih, kedy sa v nejakom obmedzenom režime otvorila časť vzdušného priestoru najprv z Jordánska, následne z Ománu a Saudskej Arábie, aby sme vládnymi špeciálmi dostali ľudí domov,“ informoval minister Juraj Blanár.
Tak ako SR pomohla prepraviť do Bratislavy vyše 150 občanov iných národností, Slovensku sa nad rámec vlastných repatriácií podarilo získať miesta pre svojich občanov v desiatkach evakuačných letoch ostatných krajín. „Vzájomná solidarita a pomoc opätovne ukázali silu našich partnerstiev a kontaktov v rámci konzulárno-krízovej diplomacie,“ potvrdil šéf slovenskej diplomacie a doplnil, že do 9. marca zorganizovalo spolu 21 štátov Európskej únie vrátane SR 85 repatriačných letov.
Prioritou bola preprava zraniteľných skupín
Ako zdôraznil generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZV Igor Pokojný, repatriácia občanov SR zo zahraničia sa uskutočňuje vo výnimočných prípadoch predovšetkým pri priamom ohrození života či zdravia v dôsledku mimoriadnej situácie, kedy neexistuje iná možnosť, ako zabezpečiť presun ľudí do bezpečia alebo návrat do vlasti.
„Našou prioritou bolo preto aj v tomto prípade zabezpečiť primárne prepravu zraniteľných skupín – žien, detí, ľudí so zdravotnými ťažkosťami – nachádzajúcich sa priamo v konfliktnej zóne postihnutej vojnovými útokmi. Popri tom sme sa aktívne snažili nasmerovať občanov na ďalšie možnosti ich prepravy, keďže mnoho Sloveniek a Slovákov uviazlo aj v dovolenkových destináciách juhovýchodnej Ázie, kde im však nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo,“ vysvetlil Pokojný.
Zároveň týmto občanom odporučil, aby v týchto dňoch naďalej komunikovali so svojimi cestovnými kanceláriami alebo leteckými spoločnosťami, ktoré majú voči nim platný zmluvný záväzok. Využiť môžu tiež dostupné možnosti leteckej prepravy s prestupom cez iné krajiny, napríklad Čínu alebo Taiwan.
„Podľa aktuálne dostupných informácií, komerčné letecké spoločnosti obnovujú spojenia zo Spojených arabských emirátov, Ománu, Saudskej Arábie aj Jordánska, ako zároveň z dovolenkových destinácií v juhovýchodnej Ázii," poznamenalo ministerstvo. Čiastočne uzatvorený vzdušný priestor má Katar, úplne uzatvorený Kuvajt a Bahrajn, kam nie je možné organizovať ani repatriačné lety.
Cestovné odporúčania
Slovenská diplomacia upozorňuje, že cestovné odporúčanie tretieho stupňa – odporúčanie necestovať – naďalej platí pre Bahrajn, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Omán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty a cestovné odporúčanie štvrtého stupňa – odporúčanie opustiť krajinu – platí pre Irán a Izrael. Všetky aktuálne cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov.
Slovenská diplomacia upozorňuje, aby sa v prípade pobytu v zahraničí občania SR registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Opätovne tiež zdôrazňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZV alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let.
K ďalším žiadostiam o repatriáciu pristupuje ministerstvo naďalej individuálne a občanom SR odporúča v prípade potreby kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZV na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, prípadne na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne vo všetkých časových pásmach.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko uzatvára repatriácie z Blízkeho východu, stovky ďalších občanov využívajú obnovené komerčné lety – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
