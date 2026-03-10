Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

10. marca 2026

Daniel Bombic je vinný z extrémizmu, rozhodol Špecializovaný trestný súd


Rozsudok nie je právoplatný, Bombic sa plánuje odvolať. Rozhodovať tak bude Najvyšší súd.



Daniel Bombic je vinný z extrémizmu, rozhodol Špecializovaný trestný súd

Daniel Bombic je vinný z extrémizmu, sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Eliška Šnajderová ho odsúdila za jeho výroky o budúcnosti bielych detí, ktoré majú odkazovať na známu 14-slovnú  vetu amerického neonacistu Davida Lane-a.

Súd ho uznal vinným aj za šírenie Protokolov sionských mudrcov, výroky o „genocíde bielej rasy“ aj za ukazovanie gesta „OK“, ktoré je v neonacistickom prostredí známe ako gesto nadradenosti bielej rasy.

Špecializovaný trestný súd odsúdil Bombica aj za podnecovanie národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti pre útok na škole vo Vrútkach.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

