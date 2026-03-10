|
Utorok 10.3.2026
Meniny má Branislav, Bruno
10. marca 2026
Daniel Bombic je vinný z extrémizmu, rozhodol Špecializovaný trestný súd
Tagy: Daniel Bombic
Rozsudok nie je právoplatný, Bombic sa plánuje odvolať. Rozhodovať tak bude Najvyšší súd.
Daniel Bombic je vinný z extrémizmu, sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Eliška Šnajderová ho odsúdila za jeho výroky o budúcnosti bielych detí, ktoré majú odkazovať na známu 14-slovnú vetu amerického neonacistu Davida Lane-a.
Súd ho uznal vinným aj za šírenie Protokolov sionských mudrcov, výroky o „genocíde bielej rasy“ aj za ukazovanie gesta „OK“, ktoré je v neonacistickom prostredí známe ako gesto nadradenosti bielej rasy.
Špecializovaný trestný súd odsúdil Bombica aj za podnecovanie národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti pre útok na škole vo Vrútkach.UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Tagy: Daniel Bombic
Slovensko uzatvára repatriácie z Blízkeho východu, stovky ďalších občanov využívajú obnovené komerčné lety – VIDEO, FOTO
Slovensko uzatvára repatriácie z Blízkeho východu, stovky ďalších občanov využívajú obnovené komerčné lety – VIDEO, FOTO
Opozícia odmieta Pellegriniho plán na zavedenie stavu ohrozenia, varuje pred strašením občanov a zneužitím moci – VIDEO
Opozícia odmieta Pellegriniho plán na zavedenie stavu ohrozenia, varuje pred strašením občanov a zneužitím moci – VIDEO