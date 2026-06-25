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25. júna 2026
Slovensko uzavrelo investičné partnerstvo s Ukrajinou, Drucker plánuje zapojiť slovenské firmy – FOTO
Tagy: Investície Memorandum Podnikatelia Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Spolupráca
Poverený podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker podpísal memorandum, ktoré otvára dvere slovenským firmám k projektom na obnovu a modernizáciu Ukrajiny. Slovensko a ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Poverený podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker podpísal memorandum, ktoré otvára dvere slovenským firmám k projektom na obnovu a modernizáciu Ukrajiny.
Slovensko a Ukrajina podpísali memorandum na podporu podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument vytvára rámec pre intenzívnejšiu spoluprácu pri identifikácii investičných príležitostí, organizácií podnikateľských misií, prepájaní slovenských a ukrajinských firiem a príprave spoločných projektov financovaných z európskych a medzinárodných zdrojov.
Zároveň podporí zapájanie slovenských spoločností do obnovy a modernizácie Ukrajiny. Dokument vo štvrtok v Gdansku podpísal poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD). Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
„Slovensko sa chce aktívne podieľať na obnove a modernizácii Ukrajiny. Našou ambíciou je, aby slovenské firmy patrili medzi prirodzených partnerov pri realizácii projektov, ktoré prispejú k hospodárskej obnove krajiny a jej približovaniu sa k európskym štandardom,“ uviedol Drucker.
Memorandum uzavreli Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva, životného prostredia a poľnohospodárstva Ukrajiny a štátna inštitúcia UkraineInvest. Pre Slovensko predstavuje príležitosť posilniť postavenie domácich firiem na ukrajinskom trhu, podporiť ekonomický rast a zamestnanosť, zároveň tiež upevniť svoju úlohu strategického partnera Ukrajiny.
Podpis memoranda sa uskutočnil počas konferencie Ukraine Recovery Conference 2026 v poľskom Gdansku a podľa úradu predstavuje dôležitý signál pokračujúceho zapojenia Slovenskej republiky do medzinárodného úsilia zameraného na obnovu Ukrajiny.
Na spoluprácu nadviaže už 1. júla podnikateľská misia do ukrajinského Ivano-Frankivska, ktorú úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy organizuje v spolupráci so SARIO. Na misii sa zúčastní 21 slovenských firiem z oblastí energetiky, stavebníctva a infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, výskumu a vývoja, výroby a strojárstva, telekomunikácií, dopravy a logistiky, automobilového a leteckého priemyslu, zdravotníctva, ako aj umelej inteligencie a priemyselnej automatizácie.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko uzavrelo investičné partnerstvo s Ukrajinou, Drucker plánuje zapojiť slovenské firmy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Ukrajina podpísali memorandum na podporu podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument vytvára rámec pre intenzívnejšiu spoluprácu pri identifikácii investičných príležitostí, organizácií podnikateľských misií, prepájaní slovenských a ukrajinských firiem a príprave spoločných projektov financovaných z európskych a medzinárodných zdrojov.
Zároveň podporí zapájanie slovenských spoločností do obnovy a modernizácie Ukrajiny. Dokument vo štvrtok v Gdansku podpísal poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD). Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Slovensko upevňuje pozíciu partnera
„Slovensko sa chce aktívne podieľať na obnove a modernizácii Ukrajiny. Našou ambíciou je, aby slovenské firmy patrili medzi prirodzených partnerov pri realizácii projektov, ktoré prispejú k hospodárskej obnove krajiny a jej približovaniu sa k európskym štandardom,“ uviedol Drucker.
Memorandum uzavreli Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva, životného prostredia a poľnohospodárstva Ukrajiny a štátna inštitúcia UkraineInvest. Pre Slovensko predstavuje príležitosť posilniť postavenie domácich firiem na ukrajinskom trhu, podporiť ekonomický rast a zamestnanosť, zároveň tiež upevniť svoju úlohu strategického partnera Ukrajiny.
Spoluprácu odštartuje júlová podnikateľská misia
Podpis memoranda sa uskutočnil počas konferencie Ukraine Recovery Conference 2026 v poľskom Gdansku a podľa úradu predstavuje dôležitý signál pokračujúceho zapojenia Slovenskej republiky do medzinárodného úsilia zameraného na obnovu Ukrajiny.
Na spoluprácu nadviaže už 1. júla podnikateľská misia do ukrajinského Ivano-Frankivska, ktorú úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy organizuje v spolupráci so SARIO. Na misii sa zúčastní 21 slovenských firiem z oblastí energetiky, stavebníctva a infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, výskumu a vývoja, výroby a strojárstva, telekomunikácií, dopravy a logistiky, automobilového a leteckého priemyslu, zdravotníctva, ako aj umelej inteligencie a priemyselnej automatizácie.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko uzavrelo investičné partnerstvo s Ukrajinou, Drucker plánuje zapojiť slovenské firmy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Investície Memorandum Podnikatelia Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Spolupráca
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