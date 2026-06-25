Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tadeáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

25. júna 2026

Slovensko uzavrelo investičné partnerstvo s Ukrajinou, Drucker plánuje zapojiť slovenské firmy – FOTO


Tagy: Investície Memorandum Podnikatelia Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Spolupráca

Poverený podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker podpísal memorandum, ktoré otvára dvere slovenským firmám k projektom na obnovu a modernizáciu Ukrajiny. Slovensko a ...



Zdieľať
tomas drucker 676x483 25.6.2026 (SITA.sk) - Poverený podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker podpísal memorandum, ktoré otvára dvere slovenským firmám k projektom na obnovu a modernizáciu Ukrajiny.


Slovensko a Ukrajina podpísali memorandum na podporu podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument vytvára rámec pre intenzívnejšiu spoluprácu pri identifikácii investičných príležitostí, organizácií podnikateľských misií, prepájaní slovenských a ukrajinských firiem a príprave spoločných projektov financovaných z európskych a medzinárodných zdrojov.

Zároveň podporí zapájanie slovenských spoločností do obnovy a modernizácie Ukrajiny. Dokument vo štvrtok v Gdansku podpísal poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD). Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Slovensko upevňuje pozíciu partnera


Slovensko sa chce aktívne podieľať na obnove a modernizácii Ukrajiny. Našou ambíciou je, aby slovenské firmy patrili medzi prirodzených partnerov pri realizácii projektov, ktoré prispejú k hospodárskej obnove krajiny a jej približovaniu sa k európskym štandardom,“ uviedol Drucker.

Memorandum uzavreli Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva, životného prostredia a poľnohospodárstva Ukrajiny a štátna inštitúcia UkraineInvest. Pre Slovensko predstavuje príležitosť posilniť postavenie domácich firiem na ukrajinskom trhu, podporiť ekonomický rast a zamestnanosť, zároveň tiež upevniť svoju úlohu strategického partnera Ukrajiny.

Spoluprácu odštartuje júlová podnikateľská misia


Podpis memoranda sa uskutočnil počas konferencie Ukraine Recovery Conference 2026 v poľskom Gdansku a podľa úradu predstavuje dôležitý signál pokračujúceho zapojenia Slovenskej republiky do medzinárodného úsilia zameraného na obnovu Ukrajiny.

Na spoluprácu nadviaže už 1. júla podnikateľská misia do ukrajinského Ivano-Frankivska, ktorú úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy organizuje v spolupráci so SARIO. Na misii sa zúčastní 21 slovenských firiem z oblastí energetiky, stavebníctva a infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, výskumu a vývoja, výroby a strojárstva, telekomunikácií, dopravy a logistiky, automobilového a leteckého priemyslu, zdravotníctva, ako aj umelej inteligencie a priemyselnej automatizácie.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko uzavrelo investičné partnerstvo s Ukrajinou, Drucker plánuje zapojiť slovenské firmy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investície Memorandum Podnikatelia Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Spolupráca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Celková podpora vládneho bloku sa oslabila, liberáli siahajú Republike na päty a v prieskume si pohoršil aj Hlas-SD
<< predchádzajúci článok
Slovensko čelí alarmujúcemu poklesu pôrodnosti: mladí sa boja rodičovstva – dôvodom nie sú financie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 