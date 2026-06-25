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25. júna 2026

Celková podpora vládneho bloku sa oslabila, liberáli siahajú Republike na päty a v prieskume si pohoršil aj Hlas-SD


Tagy: Parlamentné voľby Prieskum Prieskum preferencií politických strán volebný model Volebný prieskum

Júnový volebný prieskum agentúry Ipsos ovládlo hnutie Progresívne Slovensko, strana Smer-SD za ním tesne zaostáva. Ak by sa parlamentné ...



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683ed1eb08e7b368956071 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Júnový volebný prieskum agentúry Ipsos ovládlo hnutie Progresívne Slovensko, strana Smer-SD za ním tesne zaostáva.


Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici júna, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Progresívcov by volilo 20,2 percenta voličov, čo je o pol percentuálneho bodu viac než v máji. PS tak opäť potvrdzuje mierny rastúci trend. Strana Smer-SD si, naopak, nepatrne pohoršila a s 19 percentami by skončila na druhom mieste.

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Agentúra podotkla, že rozdiel medzi PS a Smerom sa mierne zvýšil, no aj tak ide stále len o rozdiel na úrovni štatistickej odchýlky. Vyhrať voľby by tak mohla ktorákoľvek z tých strán. Agentúra robila prieskum od 17. do 23. júna na vzorke 1 035 respondentov.

Republika s poklesom


Výraznejší pokles zaznamenalo hnutie Republika. Kým v máji získala Republika 11,2 percenta, v júni je to rovných 10 percent. Napriek poklesu si však hnutie udržalo tretie miesto. Strane Sloboda a Solidarita preferencie mierne narástli. Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici júna, získala by 8,8 percenta hlasov voličov, čo je o 0,6 percentuálneho bodu viac než v májovom prieskume.

Do parlamentu by sa ďalej dostalo aj Hnutie Slovensko (7,3 %), a tiež strana Hlas-SD, ktorá sa s podporou 6,8 percenta vrátila na úroveň z apríla. Oproti máju si Hlas pohoršil o 1,5 percentuálneho bodu a oslabila sa tak celková podpora vládneho bloku. Do Národnej rady SR by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (6,5 %) a veľmi tesne aj Demokrati (5,1 %).

Pred bránami parlamentu v najnovšom prieskume zostáva Maďarská aliancia (4,7 %), koaličná Slovenská národná strana (3,4 %), hnutie Sme rodina (2,8 %) a Právo na pravdu (2,3 %). Zvyšné politické subjekty získali menej než 1,5 percenta.

Rozdelenie mandátov


Do parlamentu by sa tak dostalo spolu osem politických subjektov. Najviac mandátov – 36, by získalo PS. Smer-SD by získal 34 kresiel, Republika 18, Sloboda a Solidarita 16, Hnutie Slovensko 13, Hlas-SD a kresťanskí demokrati by získali zhodne po 12 mandátov a Demokrati by ich mali deväť.



Keďže by sa národniari do parlamentu nedostali, tak by strany súčasnej koalície nedokázali získať parlamentnú väčšinu. Nestalo by sa tak ani s pomocou Republiky, s ktorou by Hlas a Smer mali 64 mandátov. Za predpokladu, že by opozičné strany nespolupracovali s Hnutím Slovensko, na väčšinu by tiež nedosiahli. S pomocou hnutia by však získali 86 mandátov.


Zdroj: SITA.sk - Celková podpora vládneho bloku sa oslabila, liberáli siahajú Republike na päty a v prieskume si pohoršil aj Hlas-SD © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby Prieskum Prieskum preferencií politických strán volebný model Volebný prieskum
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