Slovensko v generálke na MS v hokeji 2023 tesne zdolalo Rakúsko, po prvej tretine bolo 3:0 (foto)

Hokej - prípravný zápas pred MS v hokeji 2023



hralo sa v Trenčíne



Slovensko - Rakúsko 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)

Góly: 2. Lantoši (Kudrna, Grman), 16. Jedlička (Okuliar, Jedlička), 17. Kelemen, 60. Regenda (Grman, Kňažko) - 32. Raffl (Thaler), 39. Haudum (Reinbacher, Zwerger), 58. M. Huber (Haudum)



Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Peter Stano, Tomáš Hronský – Šimon Synek, Oto Durmis (všetci SR), 6150 divákov



Zostavy:

Slovensko: Škorvánek (Riečický) - Rosandič, Kňažko, Grman, M. Ivan, Beňo, Koch, Mudrák, Gajdoš - Pánik, L. Hudáček, Regenda - Lantoši, Tamáši, Kudrna - Chromiak, Sukeľ, Kelemen - Okuliar, Čacho, Jedlička

Rakúsko: Kickert - Wolf, Zündel, Brunner, Reinbacher, Lindner, Wimmer, Strong, Maier - Raffl, Nissner, Thaler - Zwerger, Haudum, M. Huber - Schwinger, Baltram, Feldner - Wukovits, Achermann, P. Huber



I. tretina

II. tretina

III. tretina

6.5.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti v sobotňajšej generálke na majstrovstvá sveta zdolali Rakúšanov v Trenčíne 4:3 a oplatili im štvrtkovú prehru 3:6 v Kapfenbergu.Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsaya síce prišli o náskok 3:0 z prvej tretiny, no napokon prerušili sériu piatich zápasov bez víťazstva a ukončili prípravu s bilanciou tri triumfy a päť prehier.Majstrovstvá sveta sa pre nich začnú v piatok 12. mája v lotyšskej Rige duelom proti Čechom.Slovákom vyšiel vstup do zápasu, už v 68. sekunde zakončil prečíslenie dvoch proti jednému otváracím gólom Róbert Lantoši . Domáci tím naďalej dominoval a aj keď nevyužil úvodnú presilovku, v záverečnej päťminútovke prvej tretiny udrel dvakrát v priebehu 71 sekúnd. V 16. minúte Samuel Kňažko zvýšil stav naúspešnou tečou Okuliarovej strely, v 17. minúte Miloš Kelemen potrestal chybu v rozohrávke súpera a strelil gól naSlováci pokračovali v aktivite aj po prestávke, no ani v druhej početnej výhode neskórovali. V 27. minúte Kudrna zblízka prestrelil bránku Kickerta. V strede duelu Stanislav Škorvánek pustil do slovenskej bránky Dominika Riečického , pričom dovtedy urobil len dva zákroky.Riečický neudržal dlho čisté konto, v 32. minúte ho prekonal tečou Thomas Raffl a znížil na rozdiel dvoch gólov -. V závere druhej tretiny Rakúšania využili prvú presilovku, kontaktný gól strelil 63 sekúnd pred sirénou Lukas Haudum -. Riečický tak inkasoval aj z druhej strely, ktorej čelil.V prvej polovici tretej časti hry mali Slováci ďalšie dve presilovkové príležitosti, ale zostali nevyužité. Naopak, v 44. minúte takmer vyrovnal stav vo vlastnom oslabení Raffl, ktorý sa ocitol sám pred Riečickým a pokúšal sa o blafák. V 55. minúte Okuliar zblízka neprekonal Kickerta počas rakúskej presilovky.Slováci ju ubránili, ale v 58. minúte Mario Huber vyrovnal presnou strelou z kruhu hneď po vhadzovaní -. Víťazstvo napokon strhol na slovenskú stranu v záverečnej sekunde riadneho hracieho času Pavol Regenda , ktorý usmernil do bránky Grmanov nahodený puk od modrej čiary -. Slováci prestrieľali Rakúšanov pomerom 31:9.Za najlepších hráčov duelu vyhlásili Viliama Čacha a Paula Hubera.