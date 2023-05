Nominácia Slovenska na MS v hokeji 2023 je známa, dve miesta sú stále otvorené

aktualizované 6. mája 20:09



Halák a Nemec

Tím opustili traja hráči



MS v hokeji 2023 - nominácia Slovenska

Brankári: Samuel Hlavaj, Dominik Riečický, Stanislav Škorvánek



Obrancovia: František Gajdoš, Martin Gernát, Mário Grman, Michal Ivan, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič



Útočníci: Peter Cehlárik, Viliam Čacho, Martin Chromiak, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Andrej Kudrna, Róbert Lantoši, Mário Lunter, Oliver Okuliar, Richard Pánik, Pavol Regenda, Matúš Sukeľ, Alex Tamáši



Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Zuzana Chrenková (manažérka), Craig Ramsay (tréner), Peter Frühauf, Andrej Podkonický, Ján Pardavý (asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (videotréner), Róbert Bereš (kondičný tréner), Pavol Lauko (lekár), Vladimír Čavojec, Martin Babják (fyzioterapeuti), Juraj Stopka, Marek Jenčík (výstrojoví manažéri), Peter Jánošík, Tomáš Kyselica (mediálni manažéri)





6.5.2023 (SITA.sk) -Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie v sobotu uzavrel nomináciu na majstrovstvá sveta , ktoré sa od 12. do 28. mája uskutočnia v lotyšskej Rige a fínskom Tampere.Hlavný kormidelník Craig Ramsay na šampionát berie spolu 25 hráčov - troch brankárov, ôsmich obrancov a štrnástich útočníkov. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Dve miesta sú však stále otvorené."Vedenie národného tímu ešte počká na to, ako sa vyvinie situácia ohľadom potenciálnych príchodov brankára Jaroslava Haláka a obrancu Šimona Nemca ," referuje HockeySlovakia.sk. Spomenuté duo už má v zámorí po sezóne.Po sobotňajšej generálke na MS výber SR opustili traja korčuliari - obranca Michal Beňo a útočníci Maroš Jedlička Slováci od úvodu apríla absolvovali dovedna osem prípravných duelov. Po dvoch triumfoch vo Švajčiarsku prišli dve prehry v Česku a dva domáce neúspechy s Nemcami. Počas aktuálneho týždňa Slováci najprv prehrali v Kapfenbergu s domácimi Rakúšanmi, v sobotu v Trenčíne im vyšla odveta a triumfovali 4:3.Na nedeľu dostali slovenskí reprezentanti voľno, zraz pred šampionátom majú v pondelok 8. mája v Bratislave. Nasledovať budú dva tréningy a v stredu predpoludním odlet do lotyšskej Rigy, v ktorej už v piatok o 15.20 h SELČ absolvujú súťažný duel proti Čechom. V B-skupine si neskôr zmerajú sily aj s Lotyšmi, Kanaďanmi, Švajčiarmi, Kazachmi a Nórmi.