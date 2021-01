Slovensko v očkovaní podľa Takáča zaostáva, pri nákupe vakcín by sa pozeral aj na východ k Rusku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - O prípadnom zabezpečení ruskej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je možné diskutovať len vtedy, že by bola dohoda na európskej úrovni. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal koaličný poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí). Momentálne je v súvislosti s pandémiou podľa Kollára prioritou zabezpečiť, aby fungovalo všetkých 79 očkovacích centier.„Máme v tejto chvíli nakontrahovaný dostatočný počet vakcín na to, aby sme zaočkovali, mám pocit 70 až 80 percent populácie, čo keby sa podarilo v horizonte roka, by bolo fajn, keby sa to podarilo skôr, ešte lepšie," zdôraznil Kollár.Podľa opozičného poslanca Richarda Takáča (Smer-SD) Slovensko v oblasti očkovania za okolitými krajinami zaostáva. "Európska únia objednala určitý počet vakcín. Niektoré krajiny, ako napríklad Bulharsko, Portugalsko, Grécko, si svoje množstvá nevyčerpali a ostali v rámci trhu voľné. Krajiny ako Nemecko a Francúzsko to hneď vykúpili," povedal Takáč. Doplnil, že on osobne podporuje aj prípadný nákup ruskej vakcíny, "Ja osobne som za to, aby sme sa pozreli aj na východ," dodal.