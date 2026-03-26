26. marca 2026

Slovensko v prípade výhry nad Kosovom čaká vo finále baráže Turecko



Futbalisti Turecka sa prebojovali do finále „slovenskej“ C-vetvy európskej baráže MS 2026. Vo štvrtkovom semifinálovom dueli v Istanbule zvíťazili nad Rumunskom 1:0 gólom Ferdiho Kadioglua. Turci budú v utorok 31. marca v Bratislave súpermi slovenských reprezentantov vo súboji o miestenku na svetový šampionát, ak zverenci trénera Francesca Calzonu zdolajú o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) Kosovo.


Tréner Rumunska Mircea Lucescu sa stal vo veku 80 rokov a 240 dní najstarším koučom, ktorý viedol reprezentačný tím. Prekonal doterajšie maximum Nemca Otta Pfistera, ktorý v roku 2018 kormidloval Afganistan vo veku 80 rokov a 123 dní.

V prvom polčase držali loptu častejšie na kopačkách domáci, no najväčšiu príležitosť si vypracovali Rumuni. V 24. minúte skončila lopta po strele Vlada Dragomira na brvne. Po zmene strán Turci herne pridali a v 53. minúte zlomili bezgólový stav. Arda Güler našiel presným pasom v šestnástke Kadioglua, ktorý si prebral loptu medzi obrancami a prekonal Andreia Raduho - 1:0. Vzápätí mohol zvýšiť náskok domácich Kenan Yildiz, tvrdou strelou opečiatkoval hornú žrď. V 72. minúte Radu vyrazil štipľavú strelu Gülera, ktorý si nebezpečne nabehol do šestnástky. Rumuni neskladali zbrane, vyrovnanie mal na kopačke Stanciu, krížnou strelou orazítkoval žrď a Dragomir z dorážky netrafil bránu. Turci už v závere nepustili súpera do šance a mohli sa tešiť z postupu do finále baráže.

semifinále európskej baráže MS 2026:

Turecko - Rumunsko 1:0 (0:0)

Gól: 53. Kadioglu. Rozhodcovia: Letexier – Mugnier, Rahmouni (Fr.), ŽK: Kahveci, Aktürkoglu - Dragomir.

Turecko: Cakir – Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yüksek, Calhanoglu (90. Kahveci) – Yilmaz (78. Kökcü), Güler (90. Kabak), Yildiz – Aktürkoglu

Rumunsko: Radu – Raiu, Dragusin, Burca, Bancu – Marin (66. Tanase), Hagi (71. Stanciu), Dragomir – Man, Birligea (88. Miculescu), Mihaila (88. Baiaram)


