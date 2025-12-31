Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 31.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvester
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. decembra 2025

Slovensko v roku 2026 čakajú komunálne voľby, podľa samospráv by nemali byť nástrojom politických prestreliek


Tagy: Eurofondy Komunálne voľby konsolidácia verejných financií Samosprávy Sociálne služby

Komunálna politika by nemala byť pod tlakom politických hier a prieťahov a z komunálnych volieb by sa nemal stať nástroj politických prestreliek. Konštatuje to



Zdieľať
675c1ab91ff25993185217 676x451 31.12.2025 (SITA.sk) - Komunálna politika by nemala byť pod tlakom politických hier a prieťahov a z komunálnych volieb by sa nemal stať nástroj politických prestreliek. Konštatuje to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s poukazom na to, že v roku 2026 čakajú Slovensko spojené voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Podľa ZMOSu by sa voľby mali niesť v duchu služby ľuďom, stability územia a dôvery v miestnu demokraciu.

Stabilnejšie a predvídateľnejšie príjmy


ZMOS zároveň konštatuje, že v novom roku bude pokračovať v presadzovaní stabilnejších a predvídateľnejších príjmov pre mestá a obce, v ochrane investícií v území vrátane eurofondov a v nastavení garancií financovania prenesených kompetencií tak, aby sa výkon štátu na obciach a mestách neopieral o ich vlastné rozpočty.

„Budeme pokračovať aj v udržateľnom nastavení sociálnych služieb po reforme financovania, v obhajobe sociálnej ekonomiky samospráv a v rozumných zmenách v školstve, aby prechodové procesy, vrátane racionalizácie siete, boli riadené, komunikované a zvládnuteľné pre zriaďovateľov," zdôraznila organizácia.

Odhalené limity systému


Pokiaľ ide o odchádzajúci rok 2025, podľa ZMOSu ho charakterizoval fakt, že sa konsolidačné opatrenia a výkyvy ekonomiky premietli do každodennej reality samospráv a odhalili limity systému, ktorý príliš citlivo reaguje na cyklické zmeny, na dôsledky vojny na Ukrajine, energetickej krízy, na dlhodobé trendy ako demografický pokles, regionálne nerovnomernú zamestnanosť, ale aj na extrémy počasia a dôsledky klimatickej zmeny, ktoré zasahujú územie aj jednotlivé mestá a obce.

„Do toho vstupuje integračná politika, mobilita obyvateľstva vnútri Slovenska aj príchod ľudí zo zahraničia. Po 35 rokoch je zrejmé, že ak má samospráva zvládať túto zmenu sveta bez výpadkov v službách, potrebuje stabilnejšiu garanciu príjmov a vyššiu predvídateľnosť, ktorú budeme hľadať v rozumnej kombinácii podielových daní, ďalších daňových nástrojov a vlastných príjmov pri zachovaní férovosti medzi regiónmi," dodala organizácia.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko v roku 2026 čakajú komunálne voľby, podľa samospráv by nemali byť nástrojom politických prestreliek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Komunálne voľby konsolidácia verejných financií Samosprávy Sociálne služby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
MojaLekáreň.sk: ako si užiť Silvestra tak, aby ste sa cítili dobre /Bedeker silvestrovskej oslavy/
<< predchádzajúci článok
Alkohol, potýčky a iné „knock outy“. Koziak poukazuje na úpadok politickej kultúry na Slovensku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 