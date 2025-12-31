Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 31.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvester
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. decembra 2025

MojaLekáreň.sk: ako si užiť Silvestra tak, aby ste sa cítili dobre /Bedeker silvestrovskej oslavy/


Tagy: PR Silvester

Pripraviť organizmus na silvestrovskú oslavu je podľa farmaceutky Mgr. Pavly Horákovej, vedúcej online poradne MojaLekáreň.sk, vhodné ešte pred jej začiatkom. A to hneď dvojitými vitamínmi: vitamínom B, ktorý ...



Zdieľať
pavla1 1 1 676x458 31.12.2025 (SITA.sk) - Pripraviť organizmus na silvestrovskú oslavu je podľa farmaceutky Mgr. Pavly Horákovej, vedúcej online poradne MojaLekáreň.sk, vhodné ešte pred jej začiatkom. A to hneď dvojitými vitamínmi: vitamínom B, ktorý podporuje metabolizmus alkoholu v pečeni, a vitamínom C, ktorý pôsobí ako antioxidant a podieľa sa na detoxikačných procesoch v tele. Praktickou a dostačujúcou formou sú šumivé multivitamíny alebo minerálne vody s obsahom elektrolytov (sodík, draslík, horčík, vápnik), ktoré je vhodné mať doma pripravené vopred.

Vylaďte si jedlo


Konzumácia alkoholu nalačno výrazne zvyšuje jeho rýchle vstrebávanie, preto farmaceutka odporúča jesť pred oslavou potraviny bohaté na bielkoviny a zdravé tuky, ktoré spomaľujú absorpciu alkoholu. Ideálnou voľbou sú vajcia, ktoré okrem kvalitných bielkovín obsahujú aj cysteín – aminokyselinu podporujúcu funkciu pečene. Vhodným doplnkom je avokádo, zdroj zdravých tukov. Mastné jedlá však konzumujte s mierou, aby nedošlo k podráždeniu žalúdka.

Keď pijete, tak pite!


Alkohol má výrazný dehydratačný účinok. Podľa odborných odporúčaní je preto dôležité počas večera pravidelne dopĺňať tekutiny. Striedanie alkoholu s vodou alebo iónovými nápojmi pomáha udržiavať rovnováhu tekutín a minerálov, čo má zásadný vplyv na priebeh nasledujúceho rána.

Pozor na lieky


Ak vás počas oslavy začne bolieť hlava, dajte si veľký pozor na výber správneho lieku. Lieky s obsahom paracetamolu sa nesmú kombinovať s alkoholom ani so zvyškovým alkoholom v tele, pretože môžu nadmerne zaťažiť pečeň. Bezpečnejšou alternatívou je preto ibuprofén.

Silvester bez zdravotných problémov


Dodržiavaním týchto opatrení výrazne znížite negatívne účinky alkoholu a vstúpite do nového roka s lepším pocitom.

Zhrnutie:



  • doplniť vitamíny skupiny B a vitamín C

  • zaradiť vajcia a zdravé tuky pred konzumáciou alkoholu

  • dbať na pravidelný pitný režim

  • pri bolesti hlavy zvoliť ibuprofén, nie paracetamol


Na www.mojalekaren.sk Vám radi pomôžeme so zdravím aj zdravotnou starostlivosťou – rýchlo, jednoducho a pohodlne. Sprievodca zdravím "Trápi ma" poradí s výberom vhodných produktov. Naši lekárnici sú Vám k dispozícii online. Novinkou je aj podcast "Aby ste sa cítili dobre" s tipmi na zdravie a prevenciu – dostupný aj na YouTube a Spotify. Ak nakupujete pravidelne, využite vernostný program MojaLekáreň.sk PLUS so zľavami a odmenami.

 Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - MojaLekáreň.sk: ako si užiť Silvestra tak, aby ste sa cítili dobre /Bedeker silvestrovskej oslavy/ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Silvester
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Štátnu operu Banská Bystrica povedie Ondrej Bernát, Šimkovičová ho vymenovala do dočasnej funkcie
<< predchádzajúci článok
Slovensko v roku 2026 čakajú komunálne voľby, podľa samospráv by nemali byť nástrojom politických prestreliek

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 