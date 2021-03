Slovensko vedome nepomáhalo pri únose Vietnamca, rozhodla generálna prokuratúra

Vyšetrovateľ odmietol časť trestných oznámení

Kauza sa ťahá od 2017

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní o odmietnutí trestných oznámení vo veci únosu vietnamského občana sú zákonné. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Jana Tökölyová . GP SR preskúmala rozhodnutia polície opakovane, nezákonné konanie v nich však nenašla.Prokuratúra napríklad skúmala rozhodnutie vyšetrovateľa Sekcie kontroly a inšpekčnej služby (SIKS) Ministerstva vnútra SR (MV SR) , ktorý odmietol časť trestných oznámení vo veci podozrenia z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podľa trestných oznámení sa na únose vietnamského občana z Nemecka do Vietnamu mali podieľať príslušníci Policajného zboru a iní verejní činitelia na Slovensku.„Preskúmaním veci bol potvrdený záver, že nebola zistená žiadna relevantná skutočnosť, ktorá by odôvodňovala záver o vedomej, respektíve úmyselnej participácii občanov Slovenskej republiky na únose vietnamského občana spočívajúcej v poskytnutí vládneho lietadla vietnamskej delegácii,“ uviedla Tökölyová.K záveru o vedomom podieľaní sa občanov Slovenska na únose nedospeli podľa GP ani nemecké súdy. Naďalej však prebieha trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody, v ktorej dozor vykonáva prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.Kauza únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha sa „ťahá" od júla 2017. Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu pomocou slovenského vládneho špeciálu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie.