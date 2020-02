Slovensko vo Fed Cupe zvíťazilo nad Veľkou Britániou, Schmiedlová dosiahla rozhodujúci bod

Dramatická koncovka

Druhý set bol vyrovnaný

Slovensko bude vo finále



SLOVENSKO - VEĽKÁ BRITÁNIA 3:1



7. - 8. februára v Bratislave, antuka pod zatvorenou strechou AXA arény NTC



Sobota - dvojhry:

Anna Karolína Schmiedlová - Harriet Dartová 7:5, 6:3 za 102 minút

Rebecca Šramková - Heather Watsonová 0:6, 5:7 za 77 minút



Piatok - dvojhry:

Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová 6:2, 6:3 za 91 minút

Viktória Kužmová - Harriet Dartová 6:7 (3), 6:3, 7:5 za 175 minút



Anna Karolína Schmiedlová - Harriet Dartová 7:5, 6:3 za 102 minútRebecca Šramková - Heather Watsonová 0:6, 5:7 za 77 minútAnna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová 6:2, 6:3 za 91 minútViktória Kužmová - Harriet Dartová 6:7 (3), 6:3, 7:5 za 175 minút

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenské tenisové reprezentantky postúpili na záverečný turnaj Pohára federácie, ktorý od 14. do 19. apríla uskutoční v maďarskej Budapešti.V kvalifikačnom súboji proti Veľkej Británii rozhodli o svojom víťazstve už v druhej sobotňajšej dvojhre. Potrebný tretí bod získala Anna Karolína Schmiedlová, ktorá zdolala Harriet Dartovú po setoch 7:5, 6:3.Rodáčka z Košíc nadviazala na výhru nad jednotkou súpera Heather Watsonovou a najväčšou mierou sa podieľala na celkovom triumfe krajiny spod Tatier.Slovenská tenistka vstúpila do zápasu čistou hrou a následne mala jednu šancu na zisk podania svojej súperky. Tú však nevyužila, keďže bekhendový úder nasmerovala iba do siete. Slovenka sa brejku dočkala až v šiestom geme, ale veľmi rýchlo o svoju výhodu prišla.Vyrovnané prvé dejstvo sa rozhodovalo až v dramatickej koncovke, ktorú horšie zvládla 23-ročná Dartová. Britka za stavu 5:6 neodohrala dobrý gem pri svojom podaní a napokon set ukončila nevydareným úderom za základnú čiaru.Aj druhý set bol pomerne vyrovnaný, no dôležité výmeny jednoznačne lepšie zvládala slovenská tenistka. Anna Karolína Schmiedlová najskôr odvrátila štyri brejkbaly súperky a rovnako ako v prvom sete získala brejk v šiestom geme. Navyše, tentokrát ho dokázala aj potvrdiť, hoci pri svojom podaní musela otáčať skóre 0:40.Dartová následne ešte pri vlastnom servise čistou hrou oddialila koniec zápasu, ale vyrovnať sa jej už nepodarilo. Schmiedlová po 102 minútach hry premenila tretí mečbal.Slovensko sa stalo v poradí desiatou krajinou, ktorá si zabezpečila miestenku na finálovom turnaji Pohára federácie 2020.Už v predstihu mali garantovanú miestenku finalisti z roku 2019 Austrália a Francúzsko, Maďarsko ako usporiadateľ a tiež Česko, ktorému bola udelená voľná karta. Spoločne so Slovenskom si postup z kvalifikácie zatiaľ vybojovalo Španielsko, Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko a Rusko.V hre sú ešte dve voľné miesta, ktoré získajú víťazi súbojov Holandsko - Bielorusko a USA - Lotyšsko.