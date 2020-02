Watsonová povolila Šramkovej iba päť gemov, Britky tak vo Fed Cupe znížili na 1:2

Watsonová predviedla lepší výkon

Druhý set zvládla Šramková lepšie

Prvý bod Veľkej Británie





Priebežný stav stretnutia Svetovej skupiny Pohára federácie o postup na finálový turnaj 2020 v Budapešti:

SLOVENSKO - VEĽKÁ BRITÁNIA 2:1 po I. sobotňajšej dvojhre



7. - 8. februára v Bratislave



Sobota - dvojhra:

Rebecca Šramková - Heather Watsonová 0:6, 5:7 za 77 minút



Zostávajúci sobotňajší program:

Anna Karolína Schmiedlová - Harriet Dartová (od 17.50 h)

Viktória Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Naiktha Bainsová, Emmma Raducanuová



8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia znížila stav stretnutia Pohára federácie o postup na finálový turnaj proti domácemu Slovensku na 1:2.Zaslúžila sa o to britská jednotka Heather Watsonová, ktorá v úvodnej sobotňajšej dvojhre zdolala Rebeccu Šramkovú po setoch 6:0, 7:5. Rodáčka z Bratislavy v zápase nahradila nachladnutú Viktóriu Kužmovú, ale naďalej platí, že svoje posledné singlové víťazstvo v súťaži ženských tenisových družstiev dosiahla v roku 2017 pri svojom debute v talianskom meste Forli.Prvý set bol jednoznačnou záležitosťou britskej tenistky, ktorá predvádzala oveľa lepší výkon než v piatkovom súboji s Annou Karolínou Schmiedlovou.Watsonová síce v úvodnom dejstve spravila deväť nevynútených chýb, no agresívnou hrou pustila súperku iba k jednému víťaznému úderu. Naopak, Šramková sa pri zakončení výmen trápila, o čom svedčí jej 20 nepresných úderov.Logickým vyústením setu bolo skóre 0:6 z pohľadu 23-ročnej Slovenky, čo sa jej v rámci Pohára federácie stalo vôbec po prvý raz.Druhý set začala Šramková oveľa lepšie a aj vďaka niekoľkým víťazným úderom si sebavedomo udržala úvodné dve podania. Za vyrovnaného stavu 2:2 odvrátila štyri brejkbaly, ale napokon sa Watsonovej na piaty pokus podarilo prelomiť servis domácej hráčky.Slovenku však tento moment nerozhodil, pokračovala v zlepšenej hre a hneď vzápätí si zobrala stratené podanie späť. Ako rozhodujúci sa napokon ukázal byť jedenásty gem.Bývalá 38. hráčka rebríčka WTA dostala Šramkovú pod tlak, piatykrát ju v zápase "brejkla" a následne doviedla zápas do víťazného konca.Heather Watsonová zabezpečila Veľkej Británii prvý bod v kvalifikačnom súboji proti Slovensku. Pre 27-ročnú tenistku to bol 31. fedcupový zápas vo dvojhre, pričom načala tretiu desiatku víťazstiev.Získať tretí postupový bod pre krajinu spod Tatier bude môcť v druhej sobotňajšej dvojhre Anna Karolína Schmiedlová, ktorú čaká duel s Harriet Dartovou. V prípade neúspechu rodáčky z Košíc by o postupujúcom tíme na finálový turnaj musela rozhodnúť až záverečná štvorhra.