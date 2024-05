Slovensko vo štvrťfinále bez svojho najproduktívnejšieho hráča, Pospíšil na MS v hokeji 2024 pre zranenie dohral (video+foto)

Zranenie ľavého ramena

22.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi vo štvrtkovom štvrťfinále majstrovstiev sveta v Česku proti výberu Kanady bez svojho najproduktívnejšieho hráča doterajšieho priebehu turnaja Martina Pospíšila Dvadsaťštyriročný zvolenský rodák totiž v utorok večer v súboji proti Švédom utrpel zranenie, ktoré mu neumožňuje pokračovať na šampionáte. Hrať teda nebude ani v prípade, ak sa Slováci prebojujú do víkendových bojov o medaily.Martin Pospíšil sa zranil v závere prvej tretiny spomenutého duelu proti Švédom (1:6), keď ľavým ramenom nepríjemne narazil do mantinelu. Z ľadu odišiel rovno do šatne a do stretnutia už nezasiahol. V stredu predpoludním absolvoval v nemocnici doplnkové vyšetrenia a tie potvrdili, že hrať už nemôže.„Slovenský tím v závere svetového šampionátu nemôže rátať s útočníkom Martinom Pospíšilom, ktorému turnaj predčasne ukončilo zranenie zo zápasu proti Švédsku. Martinovi ďakujeme za odvedenú prácu na MS a prajeme skoré uzdravenie," uviedol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach.Hráč klubu Calgary Flames zo zámorskej NHL zasiahol na MS 2024 do všetkých siedmich zápasov Slovákov v ostravskej B-skupine, na konto si pripísal sedem bodov za tri góly a štyri asistencie. Trikrát pobudol na trestnej lavici, nazbieral päť plusových bodov a na ľade strávil priemerne 14:12 min na zápas.Okrem neho sedem kanadských bodov má na svojom konte už len Juraj Slafkovský , ten ich má za sedem gólových prihrávok. Slováci sa po siedmich stretnutiach v Ostrave v stredu presunuli do Prahy, kde vo štvrtok o 16.20 h vyzvú víťazov A-skupiny Kanaďanov.