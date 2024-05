Vo švédskej lige môže hrať aj človek s autizmom, príkladom je brankár Linus Söderström. Jeho talent si všimli už v detstve

Na hokej sa dokázal maximálne sústrediť

Všimli si ho už v detstve

22.5.2024 (SITA.sk) - Vo švédskom hokeji môže hrať aj človek s autizmom, ako príklad slúži príbeh brankára. Na profesionálneho gólmana vo Švédskej hokejovej lige SHL ), ktorý má poruchu autistického spektra (PAS) a poruchu pozornosti spojenú s hyperaktivitou ( ADHD ), upozornila nezisková organizácia Modrá hliadka.Linusovi Söderströmovi obe poruchy diagnostikovali v siedmich rokoch, o dekádu neskôr ho draftoval do zámorskej NHL tím New York Islanders v 4. kole z 95. miesta. Za jeho splneným snom stojí podľa neho množstvo driny a odriekania, ale aj prijatia a podpory najbližšieho okolia.Športovec sa v minulosti pre The Hockey News vyjadril, že zásadný vplyv na jeho život a budúcnosť mal prestup do špeciálnej školy vo veku 10 rokov. V triede, kde bolo sedem žiakov a dvaja až traja učitelia, konečne rozkvitol a napredoval."Dodnes som s tými učiteľmi v kontakte. Znamenali pre mňa veľmi veľa a nebyť ich, nikdy by som teraz nebol tam, kde som. Mnohí z nich hrali dokonca hokej, takže mi veľmi pomohli aj v tejto oblasti,” vyhlásil brankár Linus Söderström. Rodák zo Štokholmu chytá v najvyššej švédskej hokejovej súťaži za klub AIK Skelleftea . V minulosti krátko pôsobil aj v zámorí, dve sezóny strávil vo fínskej Lige.V detstve mu dobre išlo len to, čo mal rád. Na rozdiel od učenia sa na hokej dokázal maximálne sústrediť. Aktuálne si to pochvaľuje aj jeho súčasný tréner, ktorý Söderströma vníma ako dôležitý hlas pri tvorbe obrannej taktiky a jeho schopnosť koncentrácie a čítania hry označil za superschopnosť.Švédsky hokejový program zaregistroval neurologicky odlišného hráča už v detstve, preto zaškolil svojich trénerov pre prácu s deťmi na spektre autizmu. Vďaka tomu mu vytvoriť vhodné podmienky a prostredie pre športový rast.Podarilo sa im to napríklad zjednodušením komunikácie a pokynov. Po rokoch viacerí prezradili, že to bola pre nich výzva, vďaka ktorej sa stali lepšími koučmi aj ľuďmi. Príbeh tohto švédskeho brankára podľa neziskovky Modrá hliadka ukazuje, že na pokrok detí so špeciálnymi potrebami má vplyv celá spoločnosť a jej mentalita.>>> Slovensko na MS v hokeji 2024 "Som obyčajný chlapec v obyčajnom tíme. Deťom na spektre autizmu odkazujem, že viem, aké ponuré môžu byť niektoré dni. Nemať sebavedomie je ťažké a strašidelné. Chcem vás všetkých podporiť. Musíte ísť vpred a nevzdať sa zábavy. Rodiny vás podporujú, len neprestávajte snívať. Užívajte si život, u mňa to funguje," uviedol Söderström podľa The Hockey News.