Slovensko vyhostí troch ruských diplomatov, oznámil premiér

Dôkladné vyhodnotenie informácií

Slovensko opäť vyjadrilo podporu Česku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021Slovensko vyhostí troch členov diplomatického personálu veľvyslanectva Ruskej federácie. Uviedol to dnes predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). SR by podľa premiéra mali opustiť do siedmich dní.Slovensko podľa Hegera k vyhosteniu pristúpilo po dôkladnom vyhodnotení informácií našich spravodajských služieb, ktoré úzko spolupracujú so službami spojeneckých krajín.SR podľa neho nemôže tolerovať, ak činnosť zástupcov cudzích diplomatických misií nerešpektuje princípy dohodnuté v zákonoch a medzinárodných dohovoroch.„SR potvrdzuje svoj záujem o budovanie vzťahov s Ruskou federáciou, ktoré budú založené na vzájomnom rešpekte,” povedal Heger s tým, že SR očakáva, že k tomu prispejú aj zástupcovia ruskej diplomatickej misie, ktorí budú rešpektovať princípy správania založené na medzinárodných zmluvách.Predseda vlády zároveň dodal, že Slovensko opakovane vyjadruje solidaritu a plnú podporu Českej republike.ČR vyhostila 18 ruských diplomatov v súvislosti s výbuchom skladu vo Vrběticiach z roku 2014, na ktorom sa podľa českých tajných služieb mali podieľať agenti Ruskej federácie.