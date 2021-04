Stranu Hlas-SD zaskočil krok vlády, pri vyhostení ruských diplomatov mala postupovať koordinovane s EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 - Rozhodnutiu slovenskej vlády o vyhostení troch ruských diplomatov mala predchádzať dôsledná diskusia v kontrolných orgánoch Národnej rady SR a následne koordinovaný postup na úrovni Európskej únie.Vo svojom stanovisku to uvádza opozičná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) s tým, že napriek vyjadreniu solidarity s ČR je z rozhodnutia vlády zaskočená.„Mrzí nás, že tak vážny akt sa uskutočnil bez informácií parlamentu a slovenská verejnosť nebola informovaná o príčinách tohto závažného zahraničnopolitického rozhodnutia," konštatuje strana Hlas vo svojom stanovisku.Slovensko vyhostí troch členov diplomatického personálu veľvyslanectva Ruskej federácie. Uviedol to vo štvrtok predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). SR by podľa premiéra mali opustiť do siedmich dní.