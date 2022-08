Slovensko vypravilo od začiatku vojny na Ukrajinu takmer 200 kamiónov humanitárnej pomoci, išlo o lieky či potraviny

Tisícky ton humanitárnej pomoci

Lieky či potraviny

Milióny utečencov v Európe

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Pomoc slovenských mimovládnych organizácií ani po šiestich mesiacoch od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajine neustala. Počas polročného trvania humanitárnej krízy na Ukrajine prepravili členské a partnerské organizácie platformy Ambrela na územie východného suseda takmer štyritisíc ton humanitárnej pomoci. Informuje o tom hovorkyňa platformy Ambrela Boba Markovič Baluchová Ambrela koordinuje pracovnú skupinu pre oblasť humanitárnej pomoci Ukrajine, zbiera a vyhodnocuje informácie od členov a ich ukrajinských partnerov, aby s údajmi potom vedeli presadzovať efektívnejšiu pomoc smerom na Ukrajinu a fungovanie bezpečného humanitárneho koridoru pre jej prepravu.Členovia spomínanej pracovnej skupiny z Človek v ohrození Slovenská katolícka charita spolu s regionálnymi diecéznymi charitami, Saleziáni Dona Bosca, Depaul Slovensko, Leap a STEP-IN spoločne dopravili na Ukrajinu za šesť mesiacov trvania vojny takmer 4000 ton materiálnej humanitárnej pomoci v hodnote približne 7,5 milióna eur.V prepočte skoro 200 kamiónov obsahovalo primárne trvanlivé potraviny, zdravotnícky materiál a lieky, hygienické potreby, ale aj príslušenstvo do ubytovacích jednotiek či riady. Zásielky smerovali do oblasti Zakarpatskej, Ternopiľskej, Ivano-frankivskej, Sumskej, Záporožskej a do ďalších bojmi zničených miest na východe krajiny.Centrá distribujúce pomoc zároveň hlásia znižujúce sa zásoby potravín a zvýšenú potrebu čistiacich prostriedkov či zdravotníckeho materiálu, preto slovenské mimovládne organizácie v zbieraní, vysielaní a doručovaní humanitárnej pomoci na Ukrajinu budú pokračovať.Od vypuknutia vojny na Ukrajine 24. februára opustilo svoje domovy takmer desať miliónov ľudí, v európskych štátoch je v súčasnosti okolo šesť miliónov ukrajinských utečencov a utečeniek, takmer štyrom miliónom z nich bola udelená dočasná ochrana.„Slovensko-ukrajinské hranice prekročilo od konca februára 649-tisíc osôb, prevažne žien s deťmi, a SR doteraz udelila ochranu 87-tisícom z nich. Mnohým z nich pomáhali a pomáhajú pri začleňovaní do spoločnosti na území SR práve slovenské mimovládky,“ vysvetlil výkonný tajomník platformy Ambrela Daniel Kaba.