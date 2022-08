„Hrajte trúbky túr 2022“ už čoskoro roztancuje Slovensko

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločné turné srbského Boban Markovič Orkestar a slovenskej skupiny Vidiek s názvom odkazujúcim na ich spoločný hit "Hrajte trúbky túr 2022" sa začína už v pondelok 29. augusta vystúpením na festivale Cigánsky oheň v Banskej Bystrici. Pokračovať bude vyše dvojhodinovými koncertami so spoločným finále od utorka až do nedele v Košiciach, Žiline, Nitre, Trenčíne, Banskej Štiavnici a Bratislave, kde sa slovenská časť turné 4. septembra skončí."Prvý krát sme mali v kalendári rezervovaný termín na koncert s Vidiekom už v lete 2020, ale plány ostali vďaka pandémii len na papieri. Sme radi, že sa nakoniec môžeme spolu stretnúť so slovenskými fanúšikmi na konci tohto leta hneď v siedmych slovenských mestách." hovorí líder svetoznámeho srbského dychového orchestra Boban Markovič.Spevák skupiny Vidiek Jano Kuric sa pridáva: "Odkedy som počul Bobanovcov v kultových Kusturicových filmoch, hovoril som si, že to by bola partia pre nás. Nakoniec sa nám podarila počas pandémie spoločná pesnička a tak po dlhej dobe, kedy sme sa od konca deväťdesiatych rokov stretávali len v zákulisí koncertov a festivalov, budeme spoločne na jednom pódiu. A samozrejme, že zahráme spolu aj spomínanú pesničku "Hrajte trúbky", to bude pekné finále spoločných koncertov."Promo fotku Vidiek nájdete tu https://www.skupinavidiek.sk/public/data/BASIC_COVER_COLOR.jpg Viac informácií o termínoch a miestach, kam zavíta "Hrajte trúbky túr 2022", nájdete na www.skupinavidiek.sk Informačný servis