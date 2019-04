Slovensko vyslalo na MS stolných tenistov v Budapešti 8 športovcov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Nominácia SR na MS v Budapešti (21.-28. apríla):



ženy: Barbora Balážová (51. vo svetovom rebríčku), Tatiana Kukuľková (117.), Eva Ódorová (177.), Ema Labošová (429.) - tréner: Peter Šereda



muži: Ľubomír Pištej (52.), Jang Wang (57.), Alexander Valuch (245.), Samuel Kalužný (396.) - tréner: Jaromír Truksa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) - Slovensko vyslalo do dejiska majstrovstiev sveta stolných tenistov v Budapešti dokopy osem športovcov. Na šampionáte, ktorý sa koná od nedele 21. apríla do 28. apríla, budú o dobré výsledky bojovať medzi ženami Barbora Balážová (51. vo svetovom rebríčku), Tatiana Kukuľková (117.), Eva Ódorová (177.) a Ema Labošová (429.), medzi mužmi Ľubomír Pištej (52.), Jang Wang (57.), Alexander Valuch (245.) a Samuel Kalužný (396.).Okrem singlov sa bude bojovať o cenné kovy aj vo štvorhrách a mixoch. Práve v tretej disciplíne má Slovensku veľkú šancu na úspech, duo Pištej – Balážová je siedme nasadené a vlani sa predstavilo aj na prestížnom turnaji World Tour Grand Finals. Balážová ašpiruje na dobré umiestnenie aj vo štvorhrách, spolu s Češkou Hanou Metelovou sú nasadené ako deviate. Ľubomír Pištej prežíva vydarenú sezónu, atakuje TOP 50 svetového rebríčka a na šampionáte bude obhajovať osemfinálovú účasť spred dvoch rokov v nemeckom Düsseldorfe, čo je najlepšie umiestnenie slovenského hráča v ére samostatnosti.Vo výprave je aj viacero mladých nádejí. Alexander Valuch je majster Európy do 21 rokov vo štvorhre z roku 2017, osemnásťročná Tatiana Kukulková je 15. hráčka sveta do 21 rokov a Ema Labošová je 16. v európskom rebríčku do 18 rokov." uviedol v tlačovej správe tréner mužov Jaromír Truksa.Pre dlhoročnú reprezentantku Evu Ódorovú, bývalú štvrťfinalistku z MS v miešanej štvorhre a 4. najlepšiu hráčku v dvojhre na Európskych hrách 2015 v Baku, to budú posledné majstrovstvá sveta, na ktorých sa rozlúči s reprezentáciou. Po skončení aktívnej kariéry sa bude naplno venovať funkcii športovej riaditeľky Slovenského stolnotenisového zväzu (STZ).