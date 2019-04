TIPSPORT LIGA: Pupák: Na štatistikách si nezakladám

Miroslav Pupák, archívna snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Nitra 19. apríla (TASR) - Popri víťazovi kanadského bodovania hokejovej Tipsport ligy Ericovi Failléovi a najlepšom strelcovi Samuelovi Bučekovi sa na čele ďalšej prestížnej štatistiky ocitlo aj pomerne prekvapujúce meno. Nitriansky obranca Miroslav Pupák pomerne jednoznačne opanoval hodnotenie plusových a mínusových bodov, v ktorom dosiahol plus 42.uviedol pre TASR.Pupák vyhral štatistiku s náskokom 11 bodov pred druhým Branislavom Rapáčom. Jeho bilancia plus 42 je najlepší výsledok od sezóny 2010/2011, v ktorej košický obranca Marcel Šterbák dosiahol ešte o štyri viac. Pupák sa v čele hodnotenia +/- ocitol už v úvode sezóny." prezradil s úsmevom.Štatistika plusových a mínusových bodov zohľadňuje účasť hráča na ľade pri strelených a inkasovaných gólov svojho mužstva. Pupák bol najlepší aj v hodnotení samotnej účasti na ľade pri skórovaní svojho tímu (66 bodov). "povedal pre TASR.Na jeho prvenstve v hodnotení +/- bodov je zaujímavý aj fakt, že ho dosiahol ako obranca. Po väčšiu časť kariéry totiž nastupoval ako útočník, počas nedávnych rokov sa však pretransformoval do defenzívy. "uviedol 34-ročný obranca.Počas sezóny 2018/2019 zaujal nielen prvenstvom v bodovaní +/- bodov, ale aj zriedkavo vídaným gestom fair play. V závere 6. zápasu vyhrotenej štvrťfinálovej série play off proti Trenčínu upravil pôvodné rozhodnutie rozhodcu o tom, že ho domáci útočník Radivojevič fauloval vysokou hokejkou. Hodnotu jeho gestu pridal aj fakt, že sa tak stalo v závere zápasu za stavu 1:0 pre Nitru, pričom prípadná presilovka by pravdepodobne výrazne otupila snahu Trenčanov na vyrovnanie. Tí napokon aj tak inkasovali gól na 0:2 a Nitra vyhrala sériu celkovo 4:2 na zápasy.poznamenal.Pupákov tím sa napokon prebojoval až do finále, no Banská Bystrica už bola nad sily "corgoňov," ktorí prehrali 1:4 na zápasy.priznal Pupák.