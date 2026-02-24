|
24. februára 2026
Slovensko vystúpi na najvýznamnejších multilaterálnych fórach k štvrtému výročiu vojny na Ukrajine
Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v utorok vystúpi na pôde
Zdieľať
24.2.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v utorok vystúpi na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) v Ženeve, a tiež prostredníctvom videoposolstva v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni. Slovenská republika zároveň v New Yorku podporí rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zameranú na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.
„V súčasnosti je na stole jediná mierová iniciatíva americkej administratívy, ktorú Slovensko od začiatku podporuje. Vojna však zašla príliš ďaleko a dosiahnutie dohody sa ukazuje ako veľmi ťažké. Je potrebné pokračovať v dialógu a prispieť ku kompromisu, bez ktorého nebude možné konflikt ukončiť,“ hovorí Blanár.
Minister zdôraznil, že vláda Slovenskej republiky konzistentne a dlhodobo presadzuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine jasný postoj založený na rešpektovaní medzinárodného práva a podpore spravodlivého a trvalého mieru. Týmto odkazom zaznie hlas Slovenska aj pri príležitosti 4. výročia vojny na Ukrajine na najvýznamnejších multilaterálnych fórach.
Rezolúciu predloží ukrajinská strana s cieľom vyzvať na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie a na dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru v súlade s Chartou OSN a medzinárodným právom.
Dokument súčasne potvrdí záväzok krajín k suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a zdôrazní potrebu návratu vojnových zajatcov, nezákonne zadržiavaných osôb a násilne deportovaných civilistov vrátane detí. Rešpektovanie týchto princípov označil minister Blanár za nevyhnutný predpoklad pre dosiahnutie udržateľného mieru a stability v európskom priestore.
Šéf slovenskej diplomacie osobne vystúpi v Ženeve na 61. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a na Konferencii o odzbrojení. Zapojí sa aj do ministerského podujatia Keď sa civilisti stanú terčom, kde upriami pozornosť na ochranu civilistov v ozbrojených konfliktoch a na potrebu dôsledného rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva.
Vo Viedni zaznie videoposolstvo ministra zahraničných vecí SR na posilnenom zasadnutí Stálej rady OBSE. „Štyri roky sme svedkami nezmyselnej vojny na Ukrajine, ktorá spôsobila neopísateľné tragédie a ničenie. Od začiatku odsudzujeme tento konflikt ako porušenie medzinárodného práva, zásad OBSE a záväzkov, ku ktorým sa Slovensko principiálne hlási. Potvrdzuje sa však to, čo naša vláda konzistentne opakuje – že tento konflikt nemá vojenské riešenie a je potrebné tlačiť na mierovú diplomaciu a dialóg,“ vyhlásil Juraj Blanár a opätovne vyzval na okamžité ukončenie vojny.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko vystúpi na najvýznamnejších multilaterálnych fórach k štvrtému výročiu vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
