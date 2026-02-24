Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Slovensko vystúpi na najvýznamnejších multilaterálnych fórach k štvrtému výročiu vojny na Ukrajine


Tagy: Charta OSN Minister zahraničia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v utorok vystúpi na pôde



Zdieľať
6735f572ad3c9861031939 676x451 24.2.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v utorok vystúpi na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) v Ženeve, a tiež prostredníctvom videoposolstva v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni. Slovenská republika zároveň v New Yorku podporí rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zameranú na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.

Jasný postoj


„V súčasnosti je na stole jediná mierová iniciatíva americkej administratívy, ktorú Slovensko od začiatku podporuje. Vojna však zašla príliš ďaleko a dosiahnutie dohody sa ukazuje ako veľmi ťažké. Je potrebné pokračovať v dialógu a prispieť ku kompromisu, bez ktorého nebude možné konflikt ukončiť,“ hovorí Blanár.

Minister zdôraznil, že vláda Slovenskej republiky konzistentne a dlhodobo presadzuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine jasný postoj založený na rešpektovaní medzinárodného práva a podpore spravodlivého a trvalého mieru. Týmto odkazom zaznie hlas Slovenska aj pri príležitosti 4. výročia vojny na Ukrajine na najvýznamnejších multilaterálnych fórach.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Rezolúciu predloží ukrajinská strana s cieľom vyzvať na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie a na dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru v súlade s Chartou OSN a medzinárodným právom.

Dokument súčasne potvrdí záväzok krajín k suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a zdôrazní potrebu návratu vojnových zajatcov, nezákonne zadržiavaných osôb a násilne deportovaných civilistov vrátane detí. Rešpektovanie týchto princípov označil minister Blanár za nevyhnutný predpoklad pre dosiahnutie udržateľného mieru a stability v európskom priestore.

Ochrana civilistov


Šéf slovenskej diplomacie osobne vystúpi v Ženeve na 61. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a na Konferencii o odzbrojení. Zapojí sa aj do ministerského podujatia Keď sa civilisti stanú terčom, kde upriami pozornosť na ochranu civilistov v ozbrojených konfliktoch a na potrebu dôsledného rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva.

Vo Viedni zaznie videoposolstvo ministra zahraničných vecí SR na posilnenom zasadnutí Stálej rady OBSE. „Štyri roky sme svedkami nezmyselnej vojny na Ukrajine, ktorá spôsobila neopísateľné tragédie a ničenie. Od začiatku odsudzujeme tento konflikt ako porušenie medzinárodného práva, zásad OBSE a záväzkov, ku ktorým sa Slovensko principiálne hlási. Potvrdzuje sa však to, čo naša vláda konzistentne opakuje – že tento konflikt nemá vojenské riešenie a je potrebné tlačiť na mierovú diplomaciu a dialóg,“ vyhlásil Juraj Blanár a opätovne vyzval na okamžité ukončenie vojny.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Slovensko vystúpi na najvýznamnejších multilaterálnych fórach k štvrtému výročiu vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Charta OSN Minister zahraničia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Plot, ktorý chráni aj dotvára domov. Ako vybrať oplotenie, ktoré vydrží roky?
<< predchádzajúci článok
Objednávateľ vraždy Kuciaka je stále neznámy, podľa Gašpara vyšetrovanie zlyhalo v preverení všetkých verzií

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 