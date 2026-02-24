Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 Meniny má Matej
 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Objednávateľ vraždy Kuciaka je stále neznámy, podľa Gašpara vyšetrovanie zlyhalo v preverení všetkých verzií


Tagy: Bývalý policajný prezident monitor Vražda Jána Kuciaka

V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka neboli dostatočne preverené všetky verzie, ktoré si stanovili vyšetrovatelia. V rozhovore pre portál



6791fccc5ed73243427443 676x451 24.2.2026 (SITA.sk) - V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka neboli dostatočne preverené všetky verzie, ktoré si stanovili vyšetrovatelia. V rozhovore pre portál 360tka.sk to skonštatoval podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že tieto verzie by možno viedli k reálnemu objednávateľovi.

Kto je objednávateľ?


„Ja sa domnievam, že ešte nevieme, kto je objednávateľ,“ skonštatoval Gašpar s tým, že súd v tejto veci ešte nerozhodol. Zároveň sa bývalý šéf polície pýta, koľko vrážd vyšetril šéf tímu Kuciak Peter Juhás pred vraždou novinára. „Ja poznám odpoveď, že možno nula,“ vyhlásil Gašpar s tým, že keď sa Juhás pasuje do úlohy odborníka, ktorý vyšetril „neviem koľko vrážd“, tak to nie je pravda.

Pokiaľ ide o samotnú vraždu Kuciaka, Gašpar podľa vlastných slov nevie, či verejné vyjadrenia z procesu, ako kto danú vec spáchal, súladia s tým, čo bolo na mieste činu. Pripustil však, že osoby označené za vykonávateľov vraždy sa priznali. „Táto časť by mohla byť za nami, teraz sa skúsme dopracovať k tomu objednávateľovi,“ povedal.

Neštandardné kroky


Bývalý šéf polície v rozhovore reagoval aj na medializované vyjadrenia Juhása, že im tlačová konferencia s miliónom eur po vražde Kuciaka skomplikovala vyšetrovanie, pretože museli preverovať mnohé pochybné tipy. Gašpar zdôraznil, že s odstupom času túto tlačovku nepovažuje za šťastnú.

Bola to klíma, keď sa všetci snažili čo najskôr dostať k tomu, kto to urobil,“ vysvetlil podpredseda parlamentu s tým, že z tohto dôvodu sa použili na tú dobu neštandardné kroky. „Ale bola to situácia, akú Slovensko nepoznalo,“ skonštatoval Gašpar.

Tím Kuciak však podľa neho dostal k dispozícii všetky potrebné kapacity a keby museli preveriť aj trikrát viac podnetov, mali povinnosť to urobiť. „Na to kapacity tento tím mal, bolo povedané, že nebudú obmedzovaní počtom ľudí, počtom áut, počtom telefónov, čokoľvek by potrebovali,“ dodal Gašpar.


Zdroj: SITA.sk - Objednávateľ vraždy Kuciaka je stále neznámy, podľa Gašpara vyšetrovanie zlyhalo v preverení všetkých verzií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý policajný prezident monitor Vražda Jána Kuciaka
