|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. februára 2026
Objednávateľ vraždy Kuciaka je stále neznámy, podľa Gašpara vyšetrovanie zlyhalo v preverení všetkých verzií
V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka neboli dostatočne preverené všetky verzie, ktoré si stanovili vyšetrovatelia. V rozhovore pre portál
Zdieľať
24.2.2026 (SITA.sk) - V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka neboli dostatočne preverené všetky verzie, ktoré si stanovili vyšetrovatelia. V rozhovore pre portál 360tka.sk to skonštatoval podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že tieto verzie by možno viedli k reálnemu objednávateľovi.
„Ja sa domnievam, že ešte nevieme, kto je objednávateľ,“ skonštatoval Gašpar s tým, že súd v tejto veci ešte nerozhodol. Zároveň sa bývalý šéf polície pýta, koľko vrážd vyšetril šéf tímu Kuciak Peter Juhás pred vraždou novinára. „Ja poznám odpoveď, že možno nula,“ vyhlásil Gašpar s tým, že keď sa Juhás pasuje do úlohy odborníka, ktorý vyšetril „neviem koľko vrážd“, tak to nie je pravda.
Pokiaľ ide o samotnú vraždu Kuciaka, Gašpar podľa vlastných slov nevie, či verejné vyjadrenia z procesu, ako kto danú vec spáchal, súladia s tým, čo bolo na mieste činu. Pripustil však, že osoby označené za vykonávateľov vraždy sa priznali. „Táto časť by mohla byť za nami, teraz sa skúsme dopracovať k tomu objednávateľovi,“ povedal.
Bývalý šéf polície v rozhovore reagoval aj na medializované vyjadrenia Juhása, že im tlačová konferencia s miliónom eur po vražde Kuciaka skomplikovala vyšetrovanie, pretože museli preverovať mnohé pochybné tipy. Gašpar zdôraznil, že s odstupom času túto tlačovku nepovažuje za šťastnú.
„Bola to klíma, keď sa všetci snažili čo najskôr dostať k tomu, kto to urobil,“ vysvetlil podpredseda parlamentu s tým, že z tohto dôvodu sa použili na tú dobu neštandardné kroky. „Ale bola to situácia, akú Slovensko nepoznalo,“ skonštatoval Gašpar.
Tím Kuciak však podľa neho dostal k dispozícii všetky potrebné kapacity a keby museli preveriť aj trikrát viac podnetov, mali povinnosť to urobiť. „Na to kapacity tento tím mal, bolo povedané, že nebudú obmedzovaní počtom ľudí, počtom áut, počtom telefónov, čokoľvek by potrebovali,“ dodal Gašpar.
Zdroj: SITA.sk - Objednávateľ vraždy Kuciaka je stále neznámy, podľa Gašpara vyšetrovanie zlyhalo v preverení všetkých verzií © SITA Všetky práva vyhradené.
Kto je objednávateľ?
„Ja sa domnievam, že ešte nevieme, kto je objednávateľ,“ skonštatoval Gašpar s tým, že súd v tejto veci ešte nerozhodol. Zároveň sa bývalý šéf polície pýta, koľko vrážd vyšetril šéf tímu Kuciak Peter Juhás pred vraždou novinára. „Ja poznám odpoveď, že možno nula,“ vyhlásil Gašpar s tým, že keď sa Juhás pasuje do úlohy odborníka, ktorý vyšetril „neviem koľko vrážd“, tak to nie je pravda.
Pokiaľ ide o samotnú vraždu Kuciaka, Gašpar podľa vlastných slov nevie, či verejné vyjadrenia z procesu, ako kto danú vec spáchal, súladia s tým, čo bolo na mieste činu. Pripustil však, že osoby označené za vykonávateľov vraždy sa priznali. „Táto časť by mohla byť za nami, teraz sa skúsme dopracovať k tomu objednávateľovi,“ povedal.
Neštandardné kroky
Bývalý šéf polície v rozhovore reagoval aj na medializované vyjadrenia Juhása, že im tlačová konferencia s miliónom eur po vražde Kuciaka skomplikovala vyšetrovanie, pretože museli preverovať mnohé pochybné tipy. Gašpar zdôraznil, že s odstupom času túto tlačovku nepovažuje za šťastnú.
„Bola to klíma, keď sa všetci snažili čo najskôr dostať k tomu, kto to urobil,“ vysvetlil podpredseda parlamentu s tým, že z tohto dôvodu sa použili na tú dobu neštandardné kroky. „Ale bola to situácia, akú Slovensko nepoznalo,“ skonštatoval Gašpar.
Tím Kuciak však podľa neho dostal k dispozícii všetky potrebné kapacity a keby museli preveriť aj trikrát viac podnetov, mali povinnosť to urobiť. „Na to kapacity tento tím mal, bolo povedané, že nebudú obmedzovaní počtom ľudí, počtom áut, počtom telefónov, čokoľvek by potrebovali,“ dodal Gašpar.
Zdroj: SITA.sk - Objednávateľ vraždy Kuciaka je stále neznámy, podľa Gašpara vyšetrovanie zlyhalo v preverení všetkých verzií © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko vystúpi na najvýznamnejších multilaterálnych fórach k štvrtému výročiu vojny na Ukrajine
Slovensko vystúpi na najvýznamnejších multilaterálnych fórach k štvrtému výročiu vojny na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Policajt v Šali fyzicky napadol podozrivú osobu, za zneužitie právomoci mu hrozí vysoký trest
Policajt v Šali fyzicky napadol podozrivú osobu, za zneužitie právomoci mu hrozí vysoký trest