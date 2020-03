Slovensko zanechávam ako krajinu plne rešpektovanú v zahraničí, rozlúčil sa premiér Pellegrini v prejave (video)

Žiaden člen vlády nemusel odísť pre kauzu

Premiérom sa stal po vražde Kuciaka

Boj vlády s koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko dnes zanechávam ako krajinu plne rešpektovanú v zahraničí. Vo svojom poslednom príhovore z pozície predsedu vlády SR to vo štvrtok v RTVS uviedol Peter Pellegrini (Smer-SD). Ako podotkol, svedčia o tom jeho stretnutia s prezidentmi USA, Ruska, Číny, predstaviteľmi Európskej únie a Svätým Otcom.„Už samotnou zmenou vlády pred dvoma rokmi sme úspešne zložili skúšku z demokracie a ústavnosti,“ povedal. Rovnako zdôraznil, že mu bolo cťou slúžiť občanom, ktorí každodennou prácou vytvárajú spoločné hodnoty. Novej vláde zaželal, aby bola v boji s koronavírusom úspešná a spravila všetko pre lepší život ľudí na Slovensku.Pellegrini v príhovore zdôraznil, že jeho vláda bola prvou v slovenskej histórii, z ktorej nemusel žiaden jej člen odísť pre veľkú kauzu či nekompetentnosť alebo neschopnosť.„Pokračovali sme v budovaní sociálneho štátu, aby sme postupne zlepšovali život všetkých ľudí na Slovensku. A pustili sme sa aj do riešenia dlhodobých problémov, ktoré sa hromadili počas celých 25 rokov existencie Slovenskej republiky,“ povedal.Pripomenul, že na post predsedu vlády nastúpil po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, v čase, keď Slovensko očakávalo zmenu k lepšiemu.„Hneď po svojom vymenovaní som predstavil tri základné priority, ktoré som chcel ako premiér naplniť. Upokojiť situáciu v spoločnosti, spraviť všetko pre čo najrýchlejšie vyšetrenie vraždy a napraviť poškodené meno Slovenska v zahraničí,“ podotkol.Ako dodal, situácia na Slovensku sa následne vrátila do normálnych koľají a podarilo sa vypátrať a obžalovať nielen vykonávateľov vraždy, ale aj jej objednávateľov.Pellegrini zdôraznil, že z postu odchádza v oveľa pohnutejšom čase, ako naň nastupoval. „Dnes nie sme vo vojnovom stave s iným štátom, ale so zákernou infekciou. Vláda, ktorú som viedol, naštartovala razantné kroky na spomalenie šírenia koronavírusu. Pripravili sme prvé kroky na pomoc ohrozenej ekonomike i ľuďom, ktorí sa nie svojou vinou môžu ocitnúť bez práce. Bude najmä úlohou novej vlády, aby mala na pamäti nielen ohrozených podnikateľov, ale aj všetkých zamestnancov, ktorí potrebujú živiť svoje rodiny,“Dodal, že v ťažkých chvíľach vždy zachránila slovenský národ jeho súdržnosť, jednota a ochota obetovať sa za spoločný záujem, čo aj dnes spoločnosť potrebuje. Ocenil pritom nasadenie zdravotníckeho personálu pri pandémii. Všetkým členom vlády poďakoval za odvedenú prácu, rovnako je vďačný aj všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí pomáhajú svojej vlasti zvládnuť túto krízu. „Bolo mi veľkou cťou slúžiť zodpovedne a svedomito Slovenskej republike i Vám všetkým do až posledného dňa,“