Ustanovujúca schôdza parlamentu: Novozvolení poslanci zložia sľub v rukaviciach a rúškach (naživo)

20.3.2020 - V parlamente sa v piatok 20. marca od 9:00 koná ustanovujúca schôdza, na ktorej novozvolení poslanci zložia ústavou predpísaný sľub. Zvolia si vedenie parlamentu a šéfov výborov. Rokovanie sa uskutoční za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení pre šíriaci sa koronavírus.Do budovy sa okrem poslancov, zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR (NR SR) a ochranky nedostane nedostane nik - vrátane novinárov. Úvod schôdze bude viesť doterajší predseda parlamentu Andrej Danko ( SNS ), kým snemovňa nezvolí jeho nástupcu.V rokovacej sále sa stretne 150 poslancov z celého Slovenska. Podľa hovorcu parlamentu Tomáša Kostelníka sa každému pri vstupe do budovy NR SR zmeria telesná teplota, dostane otázky o cestovateľskej anamnéze a či neprejavuje príznaky ochorenia na koronavírus.Poslanci si budú musieť pred vstupom do rokovacej sály podľa Kostelníka vydezinfikovať ruky, navliecť rukavice a nasadiť ochranné rúška.Prvým bodom schôdze je skladanie sľubu. Po prečítaní textu ústavy začnú poslanci postupne pristupovať k pultu, na ktorom bude položená ústava. Položia na ňu ruku, povedia slovo „sľubujem“ a podajú ruku doterajšiemu predsedovi parlamentu. Následne zložia sľub náhradníci na neuplatňované poslanecké mandáty členov dosluhujúcej vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD).Nasledovať bude schválenie volebného poriadku a voľba overovateľov. Poslanci zriadia Mandátový a imunitný výbor NR SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a určia počty členov týchto výborov. Poslanci potom zvolia predsedov mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií ako aj ďalších členov spomínaných výborov.Ďalším bodom programu je overenie platnosti voľby poslancov zvolených v parlamentných voľbách 5. marca tohto roka. Nasledovať bude voľba vedenia parlamentu. Najskôr poslanci zvolia predsedu parlamentu, ktorým by mal byť Boris Kollár (Sme rodina). Po zvolení si prvý raz sadne na stoličku predsedu a Danko opustí rokovaciu sálu.Poslanci potom zvolia podpredsedov parlamentu. Koaličné strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí nominujú svojich kandidátov. Štvrtým podpredsedom by sa mal stať za opozíciu Pellegrini zo Smeru. Toho však bude parlament voliť až na nasledujúcej schôdzi, pretože bude ešte vo funkcii premiéra.Snemovňa tiež rozhodne o zriadení Výboru NR SR pre európske záležitosti a navrhne zriadenie ďalších parlamentných výborov. Následne poslanci zvolia predsedov parlamentných výborov.Ku koncu schôdze poslanci zriadia kontrolné výbory parlamentu a zvolia ich predsedov a členov. Ide o Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS), Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.Po skončení ustanovujúcej schôdze okolo večera prijme prezidentka Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci demisiu vlády Petra Pellegriniho. Ten podá demisiu za celú vládu. V sobotu 21. marca o 13.00 prezidentka vymenuje novú vládu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).