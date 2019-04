Slovensko zaostáva v kybernetickej bezpečnosti, tvrdí expertka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. apríla (TASR) - Dva najväčšie problémy slovenskej kyberbezpečnosti sú nedostatočný výskum a absencia koordinácie medzi štátnymi orgánmi. Pre TASR to uviedla expertka na kyberbezpečnosť Melissa Hathaway.Kybernetická bezpečnosť na Slovensku má podľa nej problém najmä v nedostatočnej koordinácii medzi Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Národným bezpečnostným úradom.uviedla Hathaway, niekdajšia poradkyňa pre kybernetickú bezpečnosť Georga H. Busha aj Baracka Obamu. Pripravenosť Slovenska na kybernetické hrozby prezentovala v pondelok v rámci prednášky neziskovej organizácie Globsec v Bratislave.Pre harmonizovaný systém, kedy obe tieto zložky spolupracujú, poukázala na Veľkú Britániu a Izrael. Ďalším veľkým problémom sa podľa jej slov zdá byť nedostatok investícii do kyberbezpečnosti a inovácie v oblasti IT. Hathaway odcitovala číslo štyroch percent využitia eurofondov k januáru 2018.Generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Jan Majtan priznáva, že takéto číslo mohlo zodpovedať v minulosti realite. Do budúcnosti sa však plánuje so zásadným zvýšením.Dôvodom pre nízke využitie eurofondov je podľa účastníkov diskusie najmä nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v danej oblasti, ktorých viac láka práca v zahraničí. Tým pádom sa realizuje menej projektov. Pre TASR to potvrdil aj bezpečnostný konzultant firmy Aliter Technologies Tomáš Bartek. V tomto dôsledku sa tak v minulosti museli vracať milióny eur, ktoré sú pre Slovensko alokované z Európskej únie.