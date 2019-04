V ČR sa vo vládnej koalícii začne diskusia o zavedení sektorovej dane

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Praha 29. apríla (TASR) - V Česku sa má začať vo vládnej koalícii diskusia o zavedení sektorovej dane, ktorá by sa mala vzťahovať na banky, poisťovne a mobilných operátorov. V prípade poisťovní už existuje konkrétny návrh, ktorý obmedzí ich rezervy, a tak štát vyberie na daniach o 4 miliardy Kč (155,61 milióna eur) viac. Informoval o tom portál českého televízneho kanála ČT24.cz.Zámer zdaniť banky presadzujú najmä sociálni demokrati. Podľa nich by sa tým získalo do rozpočtu 14 miliárd Kč. Keď o tom chcela ČSSD hovoriť na koaličnej rade, premiér odkázal, že sa rozpočet nedá tvoriť 'salámovou' metódou. Avšak po tom, čo šéf sociálnej demokracie a vicepremiér Jan Hamáček predstavil plán ministerke financií Alene Schillerovej, dostal sa variant zdanenia bánk do hry.Podľa premiéra Andreja Babiša diskusia je potrebná.Hamáček pripomína skúsenosti s povinným ručením.uviedol Hamáček.Zdanenie bánk chcú komunisti.uviedol ekonomický expert strany Jiří Dolejš.V prípade sektorovej dane pre mobilných operátorov ide o novinku. Premiér chcel rokovaniami s operátormi dohodnúť zníženie cien za dáta. To sa ale nepodarilo. Preto teraz pripravuje plán, ako operátorov viac zdaniť.povedal Babiš.Hamáček označil za všeobecne dobrú správu, že premiér zmenil názor a je ochotný rokovať o sektorovej dani.(1 EUR = 25,705 CZK)