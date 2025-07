Slovensko zaostáva za prognózou globálnej ekonomiky, v raste HDP máme asi o polovicu nižšie tempo

Riziká zostávajú

Dopad ciel na Slovensko

30.7.2025 (SITA.sk) - Svetový menový fond (IMF) zverejnil aktualizovaný výhľad svetovej ekonomiky na nasledujúce dva roky. Očakáva sa, že globálny rast dosiahne 3 % v roku 2025 a 3,1 % v roku 2026, podporený zlepšením finančných podmienok a fiškálnymi expanziami.Slovensko však podľa letnej prognózy NBS zaostáva. Rast HDP by mal v tomto roku dosiahnuť 1,2 % a v roku 2026 by to mal byť rast 1,6 %. To je podľa Patrika Kindla zo spoločnosti Finax približne o polovicu nižšie tempo v porovnaní s globálnym výhľadom.Napriek pozitívnej globálnej prognóze zostávajú riziká v dôsledku zmien obchodných politík, geopolitických napätí a inflačných tlakov. V eurozóne sa výhľad rastu HDP zlepšil o 0,2 % na 1 % v roku 2025 a 1,2 % v roku 2026, najmä vďaka silným výsledkom írskeho farmaceutického exportu do USA. Ostatné veľké ekonomiky eurozóny, ako Francúzsko, Taliansko a Španielsko, však vykazujú tlmenejšie očakávania.Slovensko podľa Kindla čelí citeľnejšiemu dopadu ciel na rast ekonomiky ako zvyšok eurozóny, najmä pre vysokú koncentráciu automobilovej produkcie na exportoch do USA. Výhľad závisí aj od finálnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA, ktorá ešte nebola schválená všetkými členskými štátmi.Zvýšené clá majú nielen priamy negatívny efekt v podobe znížených exportov, ale aj sekundárne dôsledky, teda rast nezamestnanosti a slabší domáci dopyt. Aj napriek pozitívnejšiemu výhľadu menového fondu pre svetovú ekonomiku zostáva výhľad pre Slovensko opatrnejší.„Ak chcú slovenskí investori benefitovať z rastu globálnych trhov, veľmi efektívnym nástrojom je pasívne investovanie napríklad prostredníctvom ETF fondov,“ odporúča Patrik Kindl.