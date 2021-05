Slovensko zaplatí za pandémiu vyše päť miliónov eur, najhodnotnejšou investíciou je očkovanie

Čakáreň sa vyprázdňuje

Lákajú ich lotériou

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko do konca tohto roka zaplatí za pandémiu 5,6 miliardy eur, čo je približne 1 260 eur na dospelú osobu. Očkovanie jedného dospelého na Slovensku pritom stojí štát zhruba 40 eur. Najlepším spôsobom, ako znížiť náklady pandémie, je tak podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) očkovanie. Jeho podpora z verejných zdrojov je zároveň najefektívnejšou pomocou domácej ekonomike.Očkovanie je podľa ÚHP najvyššia hodnota za peniaze. Ako útvar podotkol na sociálnej sieti, nezaočkovanie obyvateľov predstavuje výrazné riziko nielen pre zdravie, ale aj výrazné riziko vysokých nákladov pre ekonomiku.Aktuálne je na Slovensku zaočkovaných aspoň prvou dávkou 31 percent populácie, ale „čakáreň“ sa vyprázdňuje. Zároveň prevláda relatívne vysoká miera skepsy. „Negatívny vzťah k očkovaniu deklaruje vyše tretina ľudí, napriek tomu, že vakcíny sú bezpečné aj efektívne,“ upozornil ÚHP.Útvar poukázal na niektoré zahraničné štúdie, ktoré odporúčajú využívať na podporu očkovania rôzne intervencie. Jednou z najefektívnejších možností je uvoľňovanie obmedzení pre zaočkovanú populáciu.Podľa štúdie U.C.L.A 34 percent nezaočkovaných povedalo, že keby dostali finančný príspevok, pravdepodobne by sa dali zaočkovať. Ohio, New York, Maryland a Oregon ponúkajú vakcínu ako lístok do lotérie. Prvé odhady ukazujú, že lotéria v Oregone pomáha zvýšiť očkovanie.Zlepšiť prístup môžu menšie očkovacie miesta v komunitných centrách či v práci. Pomôcť môže podpora zo strany neštátnych aktérov, napríklad náboženských autorít alebo zamestnávateľov.