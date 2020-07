Slovensko získa z Európskej únie oveľa menej peňazí, Matovič podľa Smeru-SD nevyrokoval nič

Realita v čistom je nižšia

O pôžičky nebudú mať veľký záujem

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič počas samitu lídrov Európskej únie v Bruseli nevyrokoval podľa strany Smer-SD pre Slovensko nič, vyrokoval iba stratu. Slovensko má v rokoch 2021 až 2027 z peňazí od Európskej únie dostať namiesto premiérom deklarovaných 43,8 mld. eur v čistom len okolo 13,5 mld. eur."Keď som sa dnes zobudil, myslel som si, že žijem nejakú inú realitu, že som v inom svete. Dnes zverejnili rôzne denníky informácie, že Slovensko dostane z peňazí od EÚ v rokoch 2021 až 2027 od 34,1 do 44 miliárd eur. Toto sú bludy. Vyzývam média, aby prestali klamať ľudí. Realita v čistom je približne 13,5 miliárd eur. Za týmto číslom si stojíme," konštatoval to v stredu na tlačovom brífingu predseda strany Smer-SD Robert Fico Exminister financií Ladislav Kamenický v stredu na tlačovom brífingu bližšie ozrejmil, že deklarovaná suma premiérom 43,8 mld. eur obsahuje okrem iného aj 8 mld. z minulého rozpočtu EÚ, s ktorým Igor Matovič nemá nič spoločné."Do tejto sumy Matovič zahrnul aj tzv. úspory na spolufinancovaní 2,9 mld. Doteraz sme mali spolufinancovanie 15 % pri čerpaní EÚ fondov (platí sa zo štátneho rozpočtu). Aj keď si eurokomisia želala viac, dohodlo sa tých istých 15 % ako sme mali doteraz a vraj sme ušetrili 2,9 mld. eur," ozrejmil Kamenický.Igor Matovič do sumy 43,8 mld. eur nezabudol podľa Smeru zarátať aj možné pôžičky z Fondu obnovy 6,8 mld. eur, o ktoré prijímatelia nebudú mať veľký záujem, lebo ich treba v plnej miere splatiť."Pri hotovosti 8-9 mld. eur, ktorú má ministerstvo financií momentálne k dispozícii a neskúsenosti s prípravou projektov, tieto pôžičky SR skoro určite nevyužije. V tomto čísle sú len hrubé príjmy rozpočtu EÚ 2021- 2027, t.z. 18,6 mld. eur, a Fondu obnovy EÚ 7,5 mld. eur. Matovič akosi zabudol na tlačovke povedať, že aj Slovensko odvádza do rozpočtu EÚ cca 8 mld. eur a za podiel SR z Fondu obnovy, musí SR zaplatiť zvýšené odvody vo výške 5,1 mld," dodal Kamenický.Namiesto Matovičom pompézne deklarovaných 43,8 mld. eur tak zostane Slovensku podľa Smeru-SD čistá pozícia cca 13,5 mld. eur."Len pre porovnanie v starom rozpočte EÚ 2014-2020 a to bez Fondu obnovy nám zvýšilo 14,4 mld. eur, vzhľadom na podstatne nižšie odvody SR do starého rozpočtu EÚ. Toľko k Matovičovmu divadlu pred kamerami," uzavrel podpredseda strany Smer – SD a podpredseda finančného výboru NR SR Ladislav Kamenický.