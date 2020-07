Odvolávanie Matoviča v parlamente: Premiér označil dôvody za slabé, Blanár mu nevyčíta len kauzu diplomovka (naživo)

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) otvoril mimoriadnu schôdzu parlamentu k návrhu opozície na odvolanie Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie predsedu vlády. Najskôr sa prezentovalo 63 poslancov, Národná rada SR tak nebola uznášaniaschopná. Prítomných musí byť aspoň 76 poslancov. Kollár preto posunul začiatok rokovania na 11:14.

Po hodinovej prestávke sa začalo rokovanie mimoriadnej schôdze parlamentu o návrhu opozície na odvolanie premiéra Matoviča z funkcie predsedu vlády. Prezentovalo sa 124 poslancov, Národná rada SR je uznášaniaschopná.

Juraj Blanár zo strany Smer-SD vystúpil a prezentoval návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi Matovičovi. Po skončení približne 40-minútového prejavu ohlásil predseda parlamentu Kollár obednú prestávku do 14:00.

Rokovať budú aj po 19. hodine

Dôvodom pre posunutie schôdze bola neúčasť všetkých opozičných poslancov v Národnej rade SR (NR SR). Na štvrtkovej tlačovej konferencii v budove NR SR to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš.

Koaliční poslanci preto podľa jeho slov v tejto súvislosti opustili rokovaciu sálu. Zároveň potvrdil, že na najbližšie rokovanie o 11:14 budú koaliční poslanci v pléne a NR SR tak bude uznášaniaschopná.

„Dnešná opozícia si neplní svoju prácu. Minimálne šiesti opoziční poslanci totiž neboli v parlamente. Chceli sme ukázať symbolické gesto, kedy nám to súčasná opozícia spravila pri odvolávaní vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho. Na najbližší termín rokovania o 11:14 však budeme prítomní v sále,“ priblížil Šipoš.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský potvrdil, že rokovanie vo štvrtok bude pokračovať aj po 19:00. „Je veľmi pravdepodobné, že budeme rokovať aj v nočných hodinách,“ dodal.

Podpredseda opozičnej strany Smer-SD Ľuboš Blaha považuje túto „obštrukciu“ koaličných poslancov za dôkaz detinskosti vlády. „Ak chcú pokračovať v týchto obštrukciách, tak nech sa páči. My v Smere chceme túto schôdzu riadne otvoriť, vystúpiť v nej, viesť slušnú diskusiu a dať premiérovi priestor na to, aby sa obhájil,“ ozrejmil Blaha.

Nenaplnené sľuby a spackaný samit Návrh na vyslovenie nedôvery predložil Juraj Blanár (Smer-SD). Ako dôvody uviedol nenaplnenie jeho sľubov, odklon od programového vyhlásenia vlády či pre „spackaný bruselský samit“. Blanár zároveň ozrejmil, že požiadavka na vyslovenie nedôvery Matovičovi nie je len pre jeho diplomovú prácu, ale tiež pre to, že „celá jeho politická kariéra je založená na podvode, klamstvách a útokoch a krivých obvineniach na politických oponentov“. „Mrzí ma, že tento návrh sme museli podať v deň, kedy si Slovensko pripomínalo 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Inak to však nešlo, lebo v čele vlády stojí nekompetentný človek,“ uviedol opozičný poslanec. Kauzu Matovičovej diplomovej práce považuje za „vrchol premiérovho správania sa“. Blanár v úvodnom slove spomenul hlavné dôvody, na základe ktorých chcú premiéra odvolať z funkcie. Podľa jeho slov ide o neplnenie sľubu predsedu vlády vykonávať funkciu čestne, svedomito a v záujme občanov; odklon od programového vyhlásenia vlády; nepripravenosť na menežovanie plnenia ústavných povinností vlády; neexistencia ucelenejšej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze a „spackaný bruselský samit“. „Výsledkom prvých štyroch mesiacov neprofesionálnej práce Igora Matoviča sú katastrofálne predpovede vývoja verejných financií. Predpokladá sa aj rast nezamestnanosti a s tým súvisiace obmedzovanie pracovno-právnej ochrany zamestnancov a ich sociálnych práv. Uvedené skutočnosti preukazujú dôvodnosť uplatnenia najvyššieho ústavného dôsledku zodpovednostného vzťahu medzi NR SR a predsedom vlády,“ priblížil Blanár. Návrh opozície je podľa Matoviča „veľmi slabučký“ Opozičný návrh na odvolanie predsedu vlády z funkcie považuje premiér Matovič za „veľmi slabučký“. Ako vo štvrtok povedal médiám v budove Národnej rady SR (NR SR), návrh, ktorý v mene 39 opozičných poslancov v pléne predniesol smerák Blanár je „historicky najslabším odôvodnením odvolávania člena vlády“. Premiéra zároveň mrzí, že na jeho odvolávanie nenabrali odvahu predseda Smeru-SD Robert Fico či podpredseda parlamentu a líder vznikajúcej strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini. Matovič zopakoval, že koaliční poslanci by mali pri jeho odvolávaní hlasovať v súlade so svojim svedomím a presvedčením. „Som pripravený na všetky scenáre. Počas včerajšej tlačovky som si dokonca predstavil situáciu, že by mi dnes poslanci dôveru nevyslovili a celkom sa mi tá predstava páčila. Možno by ma niekto zbavil istého bremena, no na druhej strane zodpovednosť káže zabojovať,“ uviedol Matovič. Na odvolanie potrebujú 76 hlasov Premiér Igor Matovič (OĽaNO) čelí vo štvrtok v parlamente návrhu na odvolanie z funkcie. Primárnym motívom je kauza jeho diplomovej práce. Odvolanie premiéra tak prichádza po 123 dňoch fungovania vlády. Návrh podala strana Smer-SD spolu s poslancami zo vznikajúcej strany Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia. „Premiérovi sme dali čas, aby kvôli kauze svojej diplomovej práce odstúpil z funkcie. Kvôli svojmu plagiátorstvu sám seba označil za zlodeja a niekoľkokrát o svojej práci klamal. Predsedom vlády Slovenskej republiky nemôže byť zlodej a klamár. Keďže Igor Matovič neodstúpil, v spolupráci s ďalšími opozičnými poslancami sme pripravení iniciovať mimoriadnu schôdzu s návrhom na jeho odvolanie,“ uviedol Pellegrini.

Demontáž právneho štátu

Opozícia návrh na odvolanie odôvodnila tiež prijatím zákona, ktorý mal umožniť monitorovanie mobilov občanov na predchádzanie šíreniu choroby Covid-19.

Podľa opozície Matovič zneužil pandémiu na dosiahnutie cieľov, ktoré „sú priamou demontážou právneho štátu“. Opozícia mu vytkla, že „pri kriticky položených otázkach od začiatku výkonu funkcie nedokázal skryť dispozíciu k psychickej labilite“.

Podľa opozície mal Matovič závažné problémy s integritou, keď pri obdobnom probléme bývalého predsedu Andreja Danka s rigoróznou prácou požadoval vyvodenie politickej a ústavnej zodpovednosti, ale k vlastnému plagiátorstvu bol podstatne zhovievavejší.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu opozícia v návrhu na odvolanie tvrdí, že premiér doteraz nepredstavil ucelenejšiu stratégiu postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze. Opozícia podrobila kritike aj nedávne výberové konania na prednostov okresných úradov, ktoré neboli podľa nej v súlade so záväzkami vo vládnom programe o transparentnosti výberových konaní.

Necháme vykecať frustrovanú opozíciu

Na odvolanie predsedu vlády je potrebných aspoň 76 hlasov zo 150. Opozícia však má aj s nezaradenými zákonodarcami v parlamente 55 poslaneckých kresiel, koalícia 95.

Predstavitelia vládnych strán sa v minulých dňoch vyjadrili, že sa nepripoja k návrhu opozície. Očakáva sa preto, že Matovič a jeho vláda budú pokračovať ďalej.

„Necháme vykecať frustrovanú opozíciu, pretože oni veľmi dobre vedia, že celá opozícia má okolo 50 hlasov. Na odvolanie potrebujú 76. Keby to bolo o tom, že koalícia má tesnú väčšinu, tak nikdy neviete. Ale pri týchto počtoch v národnej rade je to len a len divadlo,“ povedal Peter Pčolinský z vládnej strany Sme rodina.

V prípade, že by bol Matovič odvolaný, skončila by s ním celá vláda. Po vymenovaní nového premiéra a vlády by kabinet musel predstúpiť pred parlament s novým vládnym programom a požiadať národnú radu o dôveru.

Ospravedlnil sa všetkým poctivým študentom

Matovič na svoju obhajobu tvrdí, že v dobe, keď svoju prácu písal, existovalo minimum zdrojov na danú tému. To, že v práci sa pri tretine textu odvoláva citáciami na dvoch autorov podľa neho konštatuje článok z roku 2012.

„Tak som ju odovzdal a išiel som si ju obhájiť,” povedal. Zároveň uviedol, že za svoju skutočnú diplomovú prácu považuje svoju firmu, keďže ako študent zamestnával 2 000 ľudí. Pokiaľ ide o získaný titul, Matovič ho podľa vlastných slov nepoužíva.

Premiér na sociálnej sieti nedávno napísal, že zo svojej funkcie odstúpi „hneď, ako splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil“. Ospravedlnil sa všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných „fintičiek“.



