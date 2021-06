Slovensko získalo dve miestenky na OH v Tokiu, vybojovali ich atlétka Zapletalová a boxer Csemez

Slovensko v nedeľu získalo ďalšie dve miestenky na OH v Tokiu - jednu v atletike vybojovala Emma Zapletalová a jednu v boxe Andrej Csemez . Stále iba 21-ročná Zapletalová splnila olympijský limit na 400 m prek. na mítingu v holandskom Hengele.

Na zisk miestenky potrebovala zabehnúť čas 55,40 s, jej sa podarilo finišovať na 4. priečke časom 55,29 s. Na dosah mala olympijský limit už v stredu na mítingu P-T-S v Šamoríne, tam za ním zaostala o 5 stotín sekundy.

6.6.2021 (Webnoviny.sk) -V nedeľu sa Zapletalová stala treťou slovenskou atlétkou s istotou účasti na OH v Tokiu, už skôr ja mali chodci Matej Tóth Michal Morvay . "Konečne mi to padlo. Som rada, že som potvrdila čas z roku 2020 a dostala sa na olympijské hry. Som nesmierne šťastná, aj keď viem, že som porobila chybičky. Verím, že raz prídu preteky, ked tie chyby nespravím a bude to veľmi pekný výkon," povedala Zapletalová vo videu na facebooku Slovenského atletického zväzu (SAZ) Andrej Csemez istotu účasti na OH v Tokiu získal na európskom kvalifikačnom turnaji v Paríži. V kategórii do 75 kg vo štvrťfinále zdolal Belgičana Lancelota Protona 5:0 na body a prienik do semifinále mu zabezpečil olympijskú istotu."Jeho štart v zajtrajšom semifinále je pre prasknutý nos síce otázny, ale to nemení nič na tom, že obrovský sen sa splnil!" informuje facebook Slovenskej boxerskej federácie. Európska kvalifikácia o OH sa začala už vlani v Londýne, no prvá vlna pandémie koronavírusu spôsobila prerušenie turnaja. Pokračovania boja o OH určili do Paríža.