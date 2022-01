Slovensko zorganizuje v Košiciach kvalifikačnú skupinu o postup na vodnopólové ME do 19 rokov

pólo

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - Od 21. do 24. apríla 2022 zorganizuje Slovensko jednu zo štyroch kvalifikačných skupín o postup na vodnopólové majstrovstvá Európy v kategórii mužov do 19 rokov. Vďaka úspešnej športovej diplomacii dvojice Roman Poláčik - Štefan Bottlik sa v Košiciach týždeň po veľkonočných sviatkoch okrem zverencov slovenského trénera Karola Bača ml. predstavia aj Francúzi, Slovinci, Švajčiari a Česi."Pridelenie organizácie kvalifikačného turnaja na ME do 19 rokov je skvelým signálom pre slovenské vodné, či už z pohľadu diplomacie, ale predovšetkým z toho športového. Domáce prostredie by mohlo byť kľúčovou výhodou v boji o postup na ME. Dôležité bude, aby sme vedeli do kvalifikácie kontinuálne trénovať v bazénoch a odohrať či už domáce súťaže na klubovej úrovni alebo zápasy reprezentačného družstva v medzinárodnej konfrontácii," uviedol šéf organizačného výboru podujatia Štefan Šmihula v tlačovej správe Slovenskej plaveckej federácie."Dúfam, že do začiatku podujatia bude situácia s koronavírusom taká, aby nás mohli v dostatočnom počte podporiť aj diváci," dodal Šmihula.Ďalšie tri skupiny kvalifikácie ME do 19 rokov sú štvorčlenné a hrajú sa v Rumunsku, Gruzínsku a na Malte. Šampionát sa uskutoční v Podgorici v Čiernej Hore od 18. do 25. septembra 2022. Čo sa týka dievčat do 19 rokov, na ME do Izraela sa prihlásilo spolu iba 18 krajín. To znamená, že na šampionát postupujú všetky prihlásené a kvalifikácia sa hrať v tomto prípade nebude.