Suslov si bude naďalej obliekať dres klubu FC Groningen, už teraz patrí k oporám tímu

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - Talentovaný slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov ukončil špekulácie o svojej budúcnosti a naďalej bude hrávať v holandskom FC Groningen.V jeho štruktúrach pôsobí 19-ročný rodák zo Spiša od roku 2018, a hoci sa o jeho služby v uplynulých mesiacoch zaujímali viaceré iné kluby, napokon sa rozhodol nezmeniť zamestnávateľa. Groningenu aktuálne patrí 11. priečka v tabuľke 18-člennej holandskej Eredivisie."Momentálne je pre mňa zotrvanie v Groningene najlepšie riešenie. V klube a v meste sa cítim dobre, za tie roky som si už na všetko zvykol. Ľudia sú milí,majú v obľube. V tíme mám dobré postavenie a pre môj futbalový rozvoj je to najlepšie zostať v Groningene," uviedol Tomáš Suslov v rozhovore na webe Slovenského futbalového zväzu."V aktuálnej časti kariéry nie sú peniaze pre mňa na prvom mieste, na tom je. Chcem sa posúvať výkonnostne vyššie. Nerozmýšľal som nad inými ponukami, či záujmom iných klubov," dodal Suslov.Jeden z najviac talentovaných slovenských futbalistov podpísal zmluvu do 30. júna 2026. Aké sú ciele Suslova v Groningene v najbližších štyroch rokoch?"Sústredím sa iba na to, čo ma čaká najbližšie, čiže druhá polovica tejto sezóny. Chceme sa posunúť v tabuľke ešte vyššie, k čomu chcem pomôcť dobrými výkonmi. Sme radi, že sa nám konečne podarilo odlepiť od spodných priečok. Nebudem teraz rozmýšľať o tom, čo môže byť o dve-tri sezóny," odpovedal stále futbalový tínedžer, ktorý 20. narodeniny oslávi 7. júna 2022.Technický riaditeľ FC Groningen Mark-Jan Fledderus po predĺžení zmluvy o Suslovovi povedal, že bude jednou z opôr tímu do budúcnosti a vyzdvihol jeho herné, ale aj charakterové vlastnosti. Čo na to slovenský mladík?"Každé pozitívne a pochvalné slová sa dobre počúvajú. V klube mi však povedali aj to, že už teraz patrím k ich oporám. Hovorím, v Groningene sa cítim dobre, v tíme mám dobrú pozíciu," doplnil Suslov ma webe futbalsfz.sk.