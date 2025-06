Slovensko zvažuje zákaz jednorazových e-cigariet, cieľom je ochrana detí pred nikotínom

Rezort zdravotníctva získal podporu viacerých členských štátov EÚ

Rozšírenie zákazu na ďalšie súvisiace produkty

Podobné opatrenia už zaviedli niektoré európske štáty

26.6.2025 (SITA.sk) - Slovensko by sa mohlo zaradiť medzi krajiny Európskej únie , ktoré zakázali predaj jednorazových elektronických cigariet Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich produktov, ktorej cieľom je zamedziť rastúcej závislosti detí od nikotínu . Ak prejde legislatívnym procesom, účinnosť by mala nadobudnúť od 1. januára 2026.Novela je momentálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa uzavrie na konci júna. Rezort zdravotníctva pri jej príprave získal podporu viacerých členských štátov EÚ, ako aj eurokomisára pre zdravotníctvo."Dostal som podporu od členských štátov, ako aj od samotného eurokomisára. Opatrenia majú za cieľ jediné – ochrániť zdravie našich detí," vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško , ktorý o plánovaných zmenách informoval počas zasadnutia Rady EÚ pre zdravotníctvo v Luxemburgu.Legislatíva ráta aj s rozšírením platného zákazu predaja nikotínových a tabakových výrobkov mladistvým do 18 rokov na ďalšie súvisiace produkty, vrátane cigaretových papierikov a filtrov."Ideme ešte ďalej. Ak chceme naše deti chrániť, musíme zákaz predaja nikotínových a tabakových výrobkov mladistvým do 18 rokov rozšíriť aj na ďalší tovar, ako sú cigaretové papieriky či filtre. Predajcom budú hroziť rovnaké sankcie, ako za predaj cigariet neplnoletým," dodal Šaško.Zákaz by sa nemal týkať len jednorazových e-cigariet, ale aj väčšiny ochutených nikotínových výrobkov, s výnimkou príchutí mentolu, mäty a tabaku. Obmedzenie by sa vzťahovalo na klasické aj zahrievané tabakové výrobky, nikotínové vrecúška bez tabaku a náplne do elektronických cigariet.Podobné opatrenia už zaviedli niektoré európske štáty. Belgicko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo úplne zakázali jednorazové e-cigarety. V Dánsku, Estónsku a Slovinsku sú povolené iba príchute tabaku a mentolu, pričom ostatné sú úplne zakázané. V Maďarsku, na Ukrajine, vo Fínsku, Holandsku, Litve a Lotyšsku môžu byť nikotínové produkty ochutené výhradne tabakom.