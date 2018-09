Slovensko zvíťazilo v príprave s Dánskom. Zvláštny zápas, hovorí Nemec

Na snímke slovenskí futbalisti po výhre 3:0 nad Dánskom v prípravnom futbalovom zápase Slovensko - Dánsko v Trnave 5. septembra 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenskí futbalisti po výhre 3:0 nad Dánskom v prípravnom futbalovom zápase Slovensko - Dánsko v Trnave 5. septembra 2018. Foto: TASR/Martin Baumann

prípravný zápas (Trnava):



SR - Dánsko 3:0 (2:0)



Góly: 11. Nemec, 37. Rusnák, 79. Fogt (vlastný). Bez kariet. Rozhodovali: Weinberger - Heidenreich, Kolbitsch (Rak.), 6432 divákov.



Slovensko: Kozáčik - Hubočan, Škrtel (82. Gyömbér), Šatka, Mazáň - Hrošovský, Kucka (61. Greguš) - Rusnák (46. Mak), Hamšík (61. Duda), Weiss (67. Pačinda) - Nemec (46. Ďuriš)



Dánsko: Haagh - Vollesen (77. Jakobsen), Johansen, D. Nielsen, Bertelsen (71. Fönss) - Bannis (46. Hunsballe), Johansson (84. Christensen) - Hoybye (61. Fogt), Gaudin, Kempel (61. Holm Sörensen) - Offenberg

Hlasy po zápase /zdroj: TASR, RTVS/



Ján Kozák, tréner SR: "Predstavovali sme si to trochu inak. Že príde silné Dánsko s kvalitnými hráčmi. Pre nás by to bola veľká výzva. Žiaľ, bolo to trochu inak. Ale chceli sme vyhrať a otestovať si niektorých hráčov. To sa podarilo, vyhrali sme rozdielom triedy a mohli sme aj o viac. Teraz sa už musíme sústrediť na náročný zápas s Ukrajinou."



John Jensen, dočasný tréner Dánska: "Mali sme 24 hrdinov, ktorých sme povolali asi pred 48 hodinami. Som pyšný a šokovaný z mojich hráčov, ktorí boli na ihrisku. Podali perfektný výkon proti hráčom svetovej špičkovej úrovne. Nikdy nezabudnem na prístup hráčov na aj mimo ihriska. Toto je moja najlepšia prehra. Chcem sa tiež poďakovať aj slovenským fanúšikom, ktorí našim hráčom vedeli zatlieskať. Videl som, že po 25 minútach nám začali fandiť, keď videli naše nasadenie. Ďakujem im."



Albert Rusnák, autor gólu: "Pre divákov to bol nezáživný zápas. Najdôležitejšie bolo vyhrať, vyhrali sme 3:0, ale to, že som dal gól futsalovému brankárovi vypovedá dostatočne o celom zápase. Celé je to trochu smutné."



Marek Hamšík, stredopoliar SR: "Bolo dosť ťažké motivovať sa na takýto zápas. Čakali sme iného súpera a vzhľadom k okolnostiam sa výhra 3:0 môže niekomu máliť, ale pozahadzovali sme tam množstvo ďalších šancí."



Adam Nemec, útočník SR a autor gólu: "Zvláštny zápas za zvláštnych okolností, ktorý sme však museli odohrať. Boli sme postavení pred hotovú vec a museli sme sa s tým vyrovnať. Bolo to lepšie, ako len trénovať, ale na tejto úrovni by sa niečo také nemalo stávať. Bol to výsmech nám i celej UEFA, že súper sem prišiel s hráčmi z tretej a štvrtej ligy. Dôležité je, že sme dali nejaké góly a nikto sa nezranil."



Ján Greguš, stredopoliar SR: "Nebolo to jednoduché, keďže sme nevedeli, proti komu vlastne nastúpime. Bol to pre nás test na Ukrajinu a tak sme k tomu pristúpili, chceli sme vyhrať a splniť si povinnosť. Škoda, keby prišlo najsilnejšie Dánsko, mohol to byť krásny zápas. Už sa koncentrujeme na Ukrajinu, s ktorou sme v nedávnej minulosti odohrali niekoľko zápasov. Bude to nepríjemný a silný súper, ale verím, že to zvládneme."

Trnava 6. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v stredajšom prípravnom zápase v Trnave nad Dánskom 3:0. Hostia nastúpili bez tradičných opôr, ktorí pre nezhody s Dánskou futbalovou úniou (IBU) odmietli reprezentovať, výber z Jutského polostrova tvorili hráči z domácich treťo a štvrtoligových klubov.V nedeľu 9. septembra o 15.00 SELČ sa zverenci trénera Jána Kozáka predstavia v ukrajinskom Ľvove proti domácemu výberu v prvom zápase B-divízie Ligy národov.Výber dánskych poloamatérov zvolil defenzívnu taktiku, Slováci od úvodných minút mali loptu v moci a snažili sa o čo najrýchlejšie otvorenie skóre. Hamšík z priameho kopu trafil do múra, ale dobýjanie outsidera napokon trvalo iba do 11. minúty. Kucka z pravej strany naservíroval loptu na hlavu Nemca a ten sa presadil zblízka svojou najsilnejšou zbraňou - 1:0. V 18. minúte autor gólu vtipne špičkou kopačky posunul loptu na Weissa, ktorému však nevyšiel prienik cez súperovho obrancu a pripravil sa o možnosť ísť do koncovky. Na opačnej strane Škrtel sklzom v poslednej chvíli odkopol loptu pred Johanssonom, ktorý už bol na dostrel Kozáčika. V 25. minúte boli Dáni v ďalšej dobrej príležitosti po zlom vybehnutí Škrtela, Hoybye však vnútri šestnástky vystrelil len nad bránu. Na opačnej strane Weissovu strelu zneškodnil Haagh a Kucka z následnej dorážky mieril vedľa. Slováci v tých chvíľach ovládali dianie na ihrisku. Strela Hrošovského ani dva pokusy Weissa však zdvojnásobenie náskoku nepriniesli a neujala sa ani delovka Hamšíka. V 37. minúte predviedli domáci rýchlu akciu, na jej začiatku boli Hamšík s Kuckom a na konci chladnokrvne zakončujúci Rusnák - 2:0.Tréner Kozák urobil v polčasovej prestávke dve zmeny, na trávnik poslal Maka s Ďurišom namiesto Rusnáka a Nemca. Slováci v 47. minúte zabudli na zadné dvierka a umožnili hosťom ísť do brejku, ten však pokazili zlou finálnou prihrávkou. Onedlho sa mohol potešiť z gólu Hamšík, po ukážkovej prihrávke od Maka mu však nesadla lopta na nohu. Po hodine hry Weiss neuspel zoči-voči Haaghovi. Prevaha slovenského tímu bola jednoznačná, ale tretí gól neprichádzal. Po početných striedaniach tempo hry upadlo, navyše domáci šetrili sily na dôležitý zápas na Ukrajine a hostia boli spokojní s prijateľným dvojgólovým mankom. To však ešte narástlo po prudkom centri Maka, ktorý vyústil do vlastného gólu Fogta - 3:0.