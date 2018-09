Košický JBL Jump fest sa opäť posunul, Veszelka s rekordom podujatia

Na snímke slovenský reprezentant Tomáš Veszelka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

JBL Jump fest 2018, výsledky:



Skok do diaľky:



muži:



1. Radek Juška (ČR) 793 cm, 2. Iginisius Gaisah (Hol.) 737, 3. Adam Zelinka (ČR) 728.



ženy:



1. Alina Rotaruová (Rum.) 650 cm, 2. Lauma Grivová 605, 3. Jana VELĎÁKOVÁ (SR) 601.



Trojskok:



muži:



1. Tomáš VESZELKA (SR) 16,38 m, 2. Jullian Reid (V. Brit.) 15,25, 3. Fabian Florant (Hol.) 15,04. ženy:



1. Kimberly Williamsová (Jam.) 13,68 m, 2. Dana VELĎÁKOVÁ (SR) 13,32, 3. Mara Grivová (Lot.) 12,92.



Beh na 50 yardov:



1. Emre Zafer Barnes (Tur.) 10,69 sek. (5,36 + 5,33), 2. Ján VOLKO (SR) 10,94 (5,48 + 5,46), 3. Zdeněk Stromšík (ČR) 11,16 (5,58 + 5,58).



Beh na 50 yardov cez prekážky:



1. Bálint Széles (Maď.) 12,93 (6,44 + 6,49), 2. Marcin Mencfel (Poľ.) 13,75 (6,88 + 6,87), 3. Martin Pokorný (ČR) 13,11 (6,53 + 6,58).



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 5. septembra (TASR) - O ďalšom vydarenom ročníku hovorili aktéri aj organizátori JBL Jump festu. Na 3. ročníku jedinečného atletického podujatia v centre Košíc sa predstavili haloví vicemajstri sveta Kimberly Williamsová a Iginisius Gaisah, diváci však najviac tlieskali domácim hviezdam. Z nich najviac zažiaril trojskokan Tomáš Veszelka, ktorý vytvoril rekord podujatia.Slovenský reprezentant vytvoril výkonom 16,38 m rekord v trojročnej histórii podujatia. "Veľmi som si prial vyhrať, hoci som si uvedomoval, že skákať na tomto povrchu nie je jednoduché. Osobne som si trúfal na lepší výkon, ale beriem to. Vyhral som, spravil som rekord mítingu, takže som spokojný," uviedol Veszelka. Rovnako ako ostatní štartujúci, aj 23-ročný trojskokan si pochvaľoval jedinečnosť podujatia situovaného pod Dómom sv. Alžbety v centre Košíc.Stálicou podujatia je už bežec Ján Volko. Košickým divákom sa predstavil v behu na 50 yardov, v ktorom síce nestačil na naturalizovaného Turka Barnesa, no jeho čas 5,46 sekundy bol o jednu stotinu lepší ako vlani.poznamenal Volko.Na domácom podujatí nechýbali ani Jana a Dana Velďákové, ktoré patrili nielen do štartového poľa, ale aj do organizačného tímu podujatia. Rovnako ako po minulých ročníkoch, aj tentoraz dostávali od atlétov iba pozitívne odozvy na podujatie. "Tí zahraniční atléti, ktorí tu odštartovali už v minulosti, sa na toto podujatie radi vracajú a obľúbili si ho. Páčilo sa aj novým, ktorí boli nadšení z krásy mesta i samotného podujatia," poznamenala diaľkarka Jana Velďáková.Tentoraz sa súťažilo v šiestich kategóriách, čo je podľa Dany ideálny stav.