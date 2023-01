Slovensku by podľa Šimečku bolo lepšie, keby zvolení politici vedeli vládnuť kvalitne, slušne a celé funkčné obdobie

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - To, že sa koalícia rozpadla, ale doviedla Slovensko k predčasných parlamentným voľbám je lepšie ako pokračovanie agónie a hádok. V tlačovej správe to uviedol predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) „Slovensku by bolo lepšie, keby zvolení politici vedeli vládnuť kvalitne, slušne a celé funkčné obdobie. Akokoľvek, v PS to berieme na vedomie a na predčasné voľby v septembri budeme pripravení. Sme odhodlaní brániť demokraciu, férovosť, spravodlivosť pre všetkých a jednoznačnú príslušnosť slovenska k Európskej únii Organizácii Severoatlantickej zmluvy ," tvrdí Šimečka.Dodal, že ľuďom chcú vrátiť nádej, že politika sa dá robiť inak. „Spravíme preto všetko, čo je v našich silách. Sme stabilné, dobre fungujúce hnutie, posilňujú nás ďalší špičkoví odborníci a odborníčky, namiesto hádok pracujeme na kvalitnom programe. Poučili sme sa z našich prehier, chceme nadviazať na úspechy," dodal predseda PS.